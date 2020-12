HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa đi đầu trong liên kết sản xuất thực phẩm an toàn

Những năm gần đây, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) ở Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều HTX đổi mới mạnh mẽ, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đem lại thu nhập tốt cho thành viên.

Để tiếp tục tạo động lực cho mô hình kinh tế tập thể, ngành chức năng đang đẩy mạnh hỗ trợ các HTX từng bước đổi mới công tác quản lý, mở rộng ngành nghề kinh doanh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa...

Ông Trương Cảm (Giám đốc HTX NN Ái Nghĩa) cho biết, những năm trước, sản phẩm nông nghiệp tại địa phương chưa thực sự phát huy tiềm năng thế mạnh, chưa xây dựng được thương hiệu, thu nhập và đời sống của người nông dân trong sản xuất còn thấp, nhỏ lẻ.

Sản phẩm chủ yếu là xuất thô, đầu ra không ổn định và thị trường tiêu thụ chủ yếu tại địa phương, tự cung, tự cấp. Ngoài ra, việc sản xuất còn mang tính tự phát, sản xuất thủ công, chưa đảm bảo về chất lượng sản phẩm, nhất là chưa có đơn vị nào tập trung xây dựng thương hiệu, định hướng phát triển sản phẩm để tạo đầu ra, tạo niềm tin đối với khách hàng.

Cánh đồng sản xuất gạo an toàn ở thị trấn Ái Nghĩa

“Xuất phát từ những vấn đề trên, HTX NN Ái Nghĩa đã nhìn thấy thế mạnh của việc xây dựng, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nên mạnh dạn đầu tư, xây dựng cơ sở, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Các công đoạn trong sản xuất được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả thông qua quy trình kiểm tra từ nguyên liệu đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm một cách bên vững”, ông Cảm nói.

Cụ thể, HTX NN Ái Nghĩa đã xây dựng thương hiệu và hoàn thiện sản phẩm “Bánh tráng Đại Lộc”. Ngoài đem lại thu nhập cho các thành viên, HTX đã mở ra các hoạt động ngành nghề xây dựng chuỗi sản xuất từ cây lúa, sản xuất gắn với tiêu thụ.

Ngoài ra, đơn vị cũng trực tiếp tổ chức hội thảo xây dựng thương hiệu, đăng ký bản quyền sản phẩm, nhãn hiệu cho “Bánh tráng Đại Lộc”. HTX cũng đẩy mạnh tiếp cận thị trường, mở rộng địa bàn tiêu thụ trên các tỉnh thành trong cả nước và xây dựng đội ngũ marketing chuyên nghiệp. Từ thành công đó, ngay sau khi “Bánh tráng Đại Lộc” được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao vào năm 2018, đơn vị tiếp tục bắt tay vào việc xây dựng gạo an toàn. Đến cuối năm 2019, “Gạo an toàn Ái Nghĩa” đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Cũng trong năm vừa qua, “Bánh tráng Đại Lộc” đã được Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh trong top sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc.

Nhờ hướng đi đúng trong phát triển chuỗi giá trị mà bánh tráng và gạo an toàn đã đạt được thành công

Ông Cảm cho biết thêm, hiện doanh thu hàng năm của 2 sản phẩm luôn tăng, đảm bảo phát huy tìm năng sẵn có tại địa phương. Ngoài ra, HTX còn đầu tư nâng cấp, mua sắm một số thiết bị cần thiết nhằm phục vụ cho công tác chế biến sâu cho ra sản phẩm, đảm bảo số lượng và chất lượng có quy mô cạnh tranh với thị trường.

HTX bao tiêu 100% sản phẩm cho thành viên từ đầu vào đến đầu ra. Đồng thời, với mục tiêu tổ chức tiêu thụ nông sản cho thành viên, tránh tư thương ép giá. HTX cũng quy hoạch vùng sản xuất gạo an toàn, sử dụng lưu lượng phân vô cơ và chế phẩm, sinh học cho phép, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, HTX NN Ái Nghĩa còn tổ chức liên kết sản xuất với các HTX trong huyện thu mua, chế biến, tiêu thụ hàng trăm tấn lúa cho người nông dân với giá cả bảo đảm.

“Trong số các dịch vụ mà HTX đã, đang thực hiện thì ngành sản xuất chế biến sản phẩm “Bánh tráng Đại Lộc” và “Gạo an toàn Ái Nghĩa” được xem là một trong những ngành kinh doanh phát triển nhất, bởi chính 2 dịch vụ này lần đầu tiên áp dụng thực hiện theo chuỗi giá trị từ lúa gạo. “Bánh tráng Đại Lộc” được chế biến từ “Gạo an toàn Ái Nghĩa”. Tất cả sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm, quá trình đóng gói không sử dụng hàn the chất bảo quản. Năm 2019, HTX đã cung ứng 15 tấn bánh tráng và 100 tấn gạo an toàn, trị giá gần 2 tỷ đồng ở thị trường trong và ngoài tỉnh”, ông Cảm tiết lộ.

Ngoài ra, HTX NN Ái Nghĩa còn tập trung phát triển các dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, vừa đáp ứng cơ bản nhu cầu của thành viên và người dân, vừa tạo điều kiện tốt cho kinh tế hộ phát triển, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh theo hướng tập trung với quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao, mang lại niềm vui cho nhà nông. Tổng doanh thu hàng năm của HTX bình quân trên 20 tỷ đồng, đời sống của thành viên ngày càng được nâng lên.

Với những thành công có được, ông Cảm chia sẻ, đây là định hướng đúng trong chiến lược kinh doanh xây dựng chuỗi sản phẩm tại HTX Ái Nghĩa. Muốn phát triển HTX, nâng cao thu nhập cho nông dân, đơn vị phải đẩy mạnh liên kết phát triển chuỗi sản phẩm. Để đạt được sản phẩm chất lượng thì cần những nguyên liệu chuẩn và liên kết xây dựng vùng sản xuất tập trung nguồn nguyên liệu đầu vào.

“Lấy uy tín làm hàng đầu, không ngừng cải tiến cơ sở vật chất, nói không với sản phẩm không chất lượng, hàn the và chất bảo quản trong việc đóng gói. Ngoài ra, hoạt động maketing và bán hàng cũng cần phải đặc biệt chú trọng. Luôn tạo mọi cơ hội cho chính HTX phát triển với những thách thức bên ngoài…”, ông Cảm phấn khởi nói.

Theo ông Võ Bảy - Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Nam, những năm gần đây, nhiều HTX nông nghiệp tập trung đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm, giảm nghèo bền vững ở địa phương.



Đến nay toàn tỉnh có 355 HTX hoạt động (trong đó có 281 HTX nông nghiệp), với tổng số 228.627 thành viên, số lao động làm việc trong khu vực HTX là 2.245 người. Doanh thu bình quân của mỗi HTX khoảng 2,75 tỷ đồng, tăng gần 1,65 tỷ đồng so với cách đây 5 năm.



Năm 2019, lãi gộp bình quân của mỗi HTX là 550 triệu đồng, tăng 85 triệu đồng so với năm 2015; thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong các HTX là 4 triệu đồng/tháng, tăng hơn 1 triệu đồng/tháng so với năm 2015.

Sơn Tùng