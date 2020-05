Du lịch Việt Nam phát triển bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh

Việt Nam lọt top 20 quốc gia phát triển du lịch nhanh nhất thế giới: Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc UNWTO vừa công bố danh sách 20 quốc gia có sự phát triển du lịch nhanh nhất thế giới năm 2019, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của UNWTO, có 1,5 tỷ chuyến đi nước ngoài được thực hiện vào năm 2019, tăng 4% so với năm 2018 và tăng khoảng 900 triệu người so với thập kỷ trước. UNWTO cũng thống kê các quốc gia có sự tăng vọt về số lượng khách ghé thăm hàng năm. Myanmar có lượng khách tăng 40,2%, đứng đầu bảng, tiếp theo là Puerto Rico (31,2%) và Iran (27,9%). Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7 trong top quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới này với lượng khách tăng 16,2%. Cụ thể, khách đến Việt Nam bằng đường hàng không tăng 15,2%; bằng đường bộ tăng 20,4%; bằng đường biển tăng 22,7%. Khách đến từ châu Á chiếm 79,9% tổng số khách quốc tế, tăng 19,1% so với năm 2018. Khách đến từ châu Âu tăng 6,4%; khách đến từ châu Mỹ tăng 7,7%; khách đến từ châu Phi tăng 12,2%.