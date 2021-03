Hơn 300 người bị ngộ độc, 9 người nhập viện cấp cứu ở Bình Định sức khoẻ ra sao?

Bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm (Ảnh minh hoạ).

Xác nhận với phóng viên Infonet, chiều ngày 20/3, PGĐ Sở Y tế tỉnh Bình Định Trần Văn Trương cho biết trong 3 ngày địa phương ghi nhận nhiều học sinh, người dân ở xã Bình Tường, Vĩnh An bị ngộ độc với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu…

Sự việc được PGĐ Huỳnh Bá Thịnh, PGĐ Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn (Bình Định) báo cáo, vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 3 năm 2021 nhận được thông tin trên địa bàn xã Bình Tường có nhiều học sinh bị đau bụng, buồn nôn, đau đầu. Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đã phân công Tổ công tác phối hợp cùng Trạm Y tế xã Bình Tường tiến hành điều tra xác minh.

Theo đó, thời điểm xảy ra triệu chứng bệnh bắt đầu từ chiều tối ngày 16/3. Đến 9 giờ ngày 17/3, Trường tiểu học xã Bình Tường báo cáo có vài trường hợp học sinh có triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, đau đầu.

Lúc 10 giờ cùng ngày, Trường Trung học cơ sở Mai Xuân Thưởng báo cáo cũng có vài trường hợp đau bụng, buồn nôn, đau đầu đến 12 giờ trưa có 32 trường hợp

Tiếp đó, đến 14 giờ 30 cả 3 trường là trường Mầm non, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở trên địa bàn xã Bình Tường đều báo cáo có nhiều trường hợp bị bệnh.

Kết quả điều tra thống kê ngày 17/3 có tổng số có 154 bệnh nhân, trong đó học sinh các điểm trường trên cả 3 thôn của xã Bình Tường 151 học sinh, 3 người lớn ở cộng đồng. 8 ca trong số này phải nhập viện tại khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn cùng với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đẩu.

Sáng ngày 18/3/2021 tại trường phổ thông trung học bán trú xã Vĩnh An có 26 học sinh cũng có chung triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu.

Trước thực tế này, tổ công tác của Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn phối hợp cùng Trạm Y tế xã tiến hành điều tra xác minh. Ngày 18/3 có kết quả: Tại xã Vĩnh An Trường phổ thông trung học bán trú huyện Tây Sơn có 37 học sinh mắc bệnh, trường tiểu học Vĩnh An có 5 học sinh, trường mẫu giáo có 2 trẻ, trong cộng đồng có 13 người mắc bệnh.

Tại xã Bình Tường có 11 học sinh trường mẫu giáo, 52 học sinh trường tiểu học, 11 học sinh trung học cơ sở Mai Xuân Thưởng và trong cộng đồng có 49 người mắc bệnh.

Như vậy tính đến 17 giờ ngày 18/3 (trong 3 ngày 16- 18/3) có tổng cộng 327 người mắc bệnh trong đó có 9 ca nhập viện điều trị tại khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. Hiện các ca này sức khỏe ổn định.

Ngày 18/3 Trung tâm Y tế Tây Sơn đã có Công văn báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định.

Chiều ngày 18/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đã giám sát điều tra ca bệnh tại trường học và cộng đồng xã Vĩnh An và xã Bình Tường, lấy mẫu nước tại nhà máy nước xã Vĩnh An và 1 hộ dân tại thôn Hòa Trung xã Bình Tường.

Kết quả giám sát, điều tra bước đầu cho thấy: Qua điều tra tại các điểm trường, Trung tâm kiểm soát bệnh tật nhận thấy học sinh đều có uống chung nguồn nước của nhà máy nước xã Vĩnh An, một số em trường Trung học cơ sở Mai Xuân Thưởng có ăn sáng, ăn quà vặt tại các quán trước trường.

Triệu chứng lâng sàng, đau bụng, buồn nôn 2-3 lần/ngày, đau đầu nhẹ. Tại thời điểm điều tra xác minh các học sinh chỉ có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, không có nôn hay đi ngoài nên không lấy được mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

PGĐ Huỳnh Bá Thịnh cũng cho biết, do có nhiều người cùng mắc bệnh, cùng thời điểm, cùng triệu chứng, rải trên địa bàn 2 xã, ở tất cả các cụm dân cư nên không nghĩ đến do dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm mà nghi ngộ độc do nguồn nước. Vì cả xã Bình Tường và xã Vĩnh An đều dùng chung một nguồn nước từ nhà máy nước xã Vĩnh An.

“Dựa vào yếu tố dịch tễ, lâm sàng nghĩ nhiều đến Viêm dạ dày, ruột nghi do bị ô nhiễm từ nguồn nước. Hiện Trung tâm y tế huyện đã tư vấn cho Ban giám hiệu các trường khuyến cáo học sinh ăn chín uống chín, không dùng trực tiếp nguồn nước đã sử dụng, đã lấy mẫu nước tại các điểm trường, trong cộng đồng, tại nhà máy nước xã Vĩnh An đang gửi đi kiểm tra”, báo cáo Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn cho hay.

Được biết, hiện Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn cũng đã kiến nghị công an huyện này vào cuộc điều tra tìm nguyên nhân khác có liên quan.

N. Huyền