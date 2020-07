Vừa dỡ lệnh cách ly Covid- 19, bác sĩ BV Bạch Mai chạy đua đưa bệnh nhân trở về từ cửa tử

Chia sẻ về hành trình gần 100 ngày cấp cứu, giành giật sự sống cho sản phụ Nguyễn Thị Thanh Tâm, PGS.TS Nguyễn Văn Chi - Phụ trách Khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Ngày 13/4/2020, trong bối cảnh Bệnh viện Bạch Mai vừa được dỡ lệnh cách ly vì đại dịch Covid-19, Khoa Cấp cứu A9 nhận được đề nghị hỗ trợ của Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc về sản phụ 30 tuổi, sinh con lần thứ 3 với chẩn đoán sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, vỡ gan, suy đa tạng sau phẫu thuật lấy thai.

Ngay lập tức, kíp cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai được nhấn nút, sẵn sàng đón sản phụ từ cổng viện.

“Nhiễm độc thai nghén nặng và có biểu hiện của hội chứng HELLP là một biến chứng khá thường gặp trong sản khoa nhưng vỡ gan tự phát trong hội chứng này là vô cùng hiếm gặp, mỗi năm thế giới cũng chỉ ghi nhận vài chục ca.

Quá trình điều trị cho bệnh nhân vô cùng khó khăn do bệnh nhân mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy gan nặng, tiếp tục chảy máu. Cuộc chiến với bệnh nhân này kéo dài trong nhiều tuần, liên tục giải quyết câu chuyện suy gan và hội chứng suy tế bào gan, rối loạn đông máu, suy các phủ tạng khác…”, PGS. TS Nguyễn Văn Chi thông tin.

100 ngày đấu trí

Ngày 13/4, bệnh nhân xuất hiện đau bụng dữ dội, vào viện Sản nhi Vĩnh Phúc, chẩn đoán: suy thai - tiền sản giật, được mổ lấy thai. Sau mổ, bệnh nhân mất máu nhiều, tụt huyết áp, tiến hành mổ lại thấy vỡ gan, đờ tử cung, được tiến hành cắt tử cung bán phần, nhét gạc cầm máu nhu mô gan, chuyển Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốc mất máu - chảy máu ổ bụng - rối loạn đông máu - suy gan cấp, được tiến hành hồi sức tích cực, mổ lại đốt cầm máu diện gan vỡ, chèn gạc cầm máu.

Sau mổ bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu nhiều qua sonde dẫn lưu ổ bụng. Tất cả các chế phẩm máu truyền vào lúc này đều không có hiệu quả.

Trước tình huống nguy kịch, ngay trong buổi tối ngày 14/4/2020, bệnh nhân được hội chẩn do PGS.TS Nguyễn Văn Chi - Phụ trách Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai chủ trì kết luận: Chảy máu trong ổ bụng do vỡ gan - Hội chứng HELLP - sau mổ đẻ thai 35 tuần, chỉ định truyền các chế phẩm máu, chụp DSA xét can thiệp nút mạch để giải quyết tình trạng chảy máu trước.

19h30 ngày 14/4, bệnh nhân được nút mạch cầm máu các nhánh hạ phân thùy gan IV, V. Sau can thiệp, bệnh nhân còn tình trạng suy gan cấp, rối loạn đông máu nặng, suy đa tạng. Tiếp tục được hồi sức tích cực, điều chỉnh tình trạng mất máu, rối loạn đông máu bằng truyền chế phẩm máu, thay huyết tương, lọc máu liên tục 5 lần. Tình trạng sốc, rối loạn đông máu - suy đa tạng bệnh nhân cải thiện. Ổ máu tụ dưới bao gan áp xe hóa kích thước 11x4 cm, cấy dịch ổ áp xe ra klebsiella pneumonia (một loại vi khuẩn đường ruột gây bệnh cơ hội). Bệnh nhân được tiến hành chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới hướng dẫn siêu âm nhiều lần, ra ít dịch, ổ áp xe không cải thiện kích thước.

10h ngày 17/06, bệnh nhân được hội chẩn toàn viện do TS. Dương Đức Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, huyết học, điện quang, sản khoa… đã thống nhất kết luận: Ổ áp xe gan tồn dư, chỉ định phẫu thuật làm sạch ổ áp xe.

Ngày 22/6, bệnh nhân được mổ làm sạch ổ áp xe, đặt 2 dẫn lưu vào ổ áp xe. Tình trạng nhiễm trùng cải thiện, ổ áp xe thu nhỏ. Sau 3 tháng điều trị tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng sức khỏe bệnh nhân Tâm hiện tại ổn định và được ra viện ngày 29/7

Mặc dù Bệnh viện Bạch Mai vừa trải qua giai đoạn cách ly vô cùng khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, sự quyết tâm cao nhất của tập thể các thầy thuốc, bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm đã hồi phục một cách ngoạn mục và trở về với gia đình thân yêu của mình sau gần 100 ngày điều trị.

Sự sống hồi sinh

Đánh giá về ca bệnh này, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc Bệnh viện cho biết: Đây là ca bệnh khó, hiếm gặp, tiên lượng nặng có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Ông cho rằng, thành công này thể hiện sự phối hợp ăn ý, tinh thần trách nhiệm cao nhất của các thầy thuốc Khoa Cấp cứu, Khoa Ngoại tổng hợp, Khoa Gây mê hồi sức, Trung tâm Điện quang, Huyết học cùng sự chia sẻ của cộng đồng, các nhà hảo tâm thông qua sự kết nối của Phòng Công tác xã hội. Sự tậm tâm hết mình vì người bệnh của các thầy thuốc và sự chung tay của cộng đồng đã giúp bệnh nhân hồi sinh, trở về bên gia đình thân yêu.

“Đây cũng là minh chứng cho thế mạnh nổi bật của Bệnh viện Bạch Mai là một bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt tuyến cuối với nhiều chuyên gia hàng đầu để cứu chữa những ca bệnh nặng và hiếm gặp”, PGS. TS Đào Xuân Cơ nhận định.

Không ngăn nổi niềm vui sướng,, chị Tâm cho biết: “Với chị đây đúng là một giấc mơ và chị như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài”. Các bác sĩ BV Bạch Mai đã giúp chị hồi sinh, giúp chị từ cõi chết trở về.

Hội chứng HELLP (hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu ở thai phụ) là một biến chứng sản khoa có thể đe dọa đến tính mạng, thường được xem là một biến thể của tình trạng tiền sản giật. Cả hai bệnh lý này thường xảy ra trong giai đoạn cuối của thai kỳ, hoặc đôi lúc là sau sinh.

N. Huyền