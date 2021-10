Hà Tĩnh: Giằng néo nhà cửa, tàu thuyền, sẵn sàng di dời dân nếu bão lớn

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã giúp người dân gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, giằng néo tàu thuyền, sẵn sàng các phương án di dời dân tại các khu vực ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp của bão đến nơi đảm bảo an toàn...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Hà Tĩnh sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo, từ trưa mai (14/10), bão số 8 sẽ đi vào vùng biển và đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) huy động 30 cán bộ, chiến sĩ đến giúp người dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) kéo thuyền vào nơi tránh trú.

Chiều nay (13/10), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố, thị xã về việc sẵn sàng phương án sơ tán dân để ứng phó với bão số 8.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các phương án để sơ tán người dân, nhất là các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đảm bảo an toàn, đồng thời đảm bảo các điều kiện để phòng chống dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn cùng chính quyền địa phương xã Cương Gián (Nghi Xuân) khẩn trương gia cố kè biển, khắc phục sạt lở do mưa bão.

Các đơn vị vận hành các công trình chủ động tiêu nước đệm đề phòng ngập úng khi có mưa lớn, điều tiết sớm, hạ thấp mực nước hồ chứa để đón lũ; hướng dẫn bà con tranh thủ thu hoạch và triển khai các phương án ứng phó đề phòng bão mạnh và mưa lớn.

Các huyện, thành phố, thị xã đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, máy móc để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống bất ngờ xảy ra, nhất là thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ” từ hộ gia đình đến thôn, xã, huyện một cách cụ thể, sát thực tế.

Giúp người dân xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) giằng néo nhà cửa.

Để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân, những ngày gần đây, Đồn Biên phòng Đèo Ngang (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã huy động 30 cán bộ đến giúp người dân các xã Kỳ Lợi, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh) giằng chống nhà cửa, đưa thuyền vào nơi tránh trú.

Sáng nay (13/10), Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã điều động 27 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền các địa phương và nhân dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân), khẩn trương gia cố, khắc phục sạt lở khu vực kè gần bờ biển tại thôn Song Nam.

Giúp ngư dân neo giằng néo tàu thuyền.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn cũng giúp nhân dân gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, giằng néo tàu thuyền. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án để di dời dân tại các khu vực ngập lụt, sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp của bão đến nơi đảm bảo an toàn.

Đối với một số địa phương có nguy cơ ảnh hưởng cao, ngay từ tối nay (13/10), Đồn Biên phòng Lạch Kèn sẽ cắt cử cán bộ trực tại địa phương đó, chuẩn bị mọi phương án để di dời người dân khi có bão lớn xảy ra.

Nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Hộ Độ đã chuyển cá vào các ao nuôi phía trong đê, để tránh bị sốc nước khi mưa lớn.

Tại xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Hộ Độ đã chuyển cá vào các ao nuôi phía trong đê, để tránh bị sốc nước khi mưa lớn. Các áo nuôi cá mú, cá vược và tôm thẻ ở xóm Nam Hà, xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) được người dân đóng cọc, giăng lưới bao bờ cao 1m để giảm thiểu thiệt hại không may tràn ao.

Với loại nuôi trồng thủy sản khác, bà con đã chủ động đóng cọc, giăng lưới bao bờ cao 1m để giảm thiểu thiệt hại không may tràn ao.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Sáu, Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: “Hiện tại toàn bộ 665 tàu thuyền đã về nơi tránh trú. Tiến hành di dời 6 hộ dân với 24 nhân khẩu tại thôn Tân Phong (xã Đỉnh Bàn) có nguy cơ sạt lở đất về nơi an toàn”.

Cũng theo ông Sáu, các xã đều huy động lực lượng phát quang hành lang giao thông, hành lang lưới điện, các loại cây cối có nguy cơ đổ ngã. Khu vực có nguy cơ ngập lụt cao như xã Tân Lâm Hương, Đỉnh Bàn, Tượng Sơn, lực lượng chức năng đã giúp bà con nhân dân kê cao lương thực, vật dụng.

“Đối với nuôi cá lồng bè ở xã Thạch Sơn, sáng nay đoàn công tác đã phối hợp bà con kéo lồng bè vào vị trí an toàn. Còn nuôi trồng thủy sản khác thì bà con đã be bờ, dùng lưới bao quanh ao hồ tránh sự cố tràn ao, hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra”, ông Sau nói.

Bão số 8 di chuyển nhanh vào vùng biển Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh cấm biển đề phòng nguy hiểm Bão số 8 đang di chuyển trên Biển Đông có sức gió giật cấp 13, gây ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Hà Tĩnh vừa ban hành lệnh cấm biển để đề phòng nguy hiểm.

Trần Hoàn