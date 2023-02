Cách Thái Lan khiến khách Việt quay lại nhiều lần

Trần Lê Ngọc Thắng, sống tại Hà Nội, đã đến Thái Lan gần 10 lần, lần đầu vào năm 2016. Từ sau Covid-19, Thắng sang Thái 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Nam du khách thừa nhận mỗi lần quay lại Thái giống như "về thăm quê hương thứ hai".

"Mỗi chuyến đi Thái chỉ tốn 5-7 triệu đồng vì hầu như không mua sắm gì nhiều. Mình thường săn vé máy bay rẻ trước 3-4 tháng. Đến nơi sẽ di chuyển bằng phương tiện công cộng, tiết kiệm và thuận tiện", anh Thắng nói.

Có ba yếu tố khiến Thắng luôn muốn quay lại Thái Lan. Thứ nhất, vé máy bay rẻ, dao động từ 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng khứ hồi, nhiều hãng, nhiều giờ bay. Thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản. Thứ hai là phương tiện giao thông công cộng phát triển. Du khách dễ dàng đi từ miền Bắc tới miền Nam, từ ngoại thành vào trung tâm bằng MRT, BTS, xe buýt hay tàu hỏa. Thứ ba là người dân thân thiện, ít khi xảy ra tình trạng chặt chém.

Ngọc Thắng (bên trái) trong chuyến du lịch Thái cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC



"Một số du khách Việt Nam hay nói đùa rằng Thái Lan như quê hương thứ hai của họ", ông Tanes Petsuwan, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan phụ trách tiếp thị quốc tế châu Á và Nam Thái Bình Dương, chia sẻ với VnExpress.

Tại sự kiện "Amazing Thailand Festival 2023" tổ chức tại TP HCM cuối tuần qua, ông Tanes Petsuwan cũng thông tin Việt Nam là một trong 6 thị trường lớn nhất của du lịch xứ chùa Vàng.

Làm việc với các công ty đối tác, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan nhận định du khách Việt quay lại Thái nhiều lần (trong tỷ lệ 55% khách quốc tế quay lại) là do việc di chuyển và nhập cảnh thuận tiện. Người Việt có thể đi du lịch Thái vào cuối tuần, ngắn ngày, chi phí du lịch và đi lại không cao.

"Các sản phẩm du lịch của Thái Lan đa dạng từ điểm du lịch thiên nhiên đến các khu phố đi bộ về đêm, hoạt động du lịch liên quan đến văn hóa, lịch sử, phù hợp khách tự túc lẫn khách đoàn. Hai yếu tố khác khiến khách Việt quay lại xứ chùa Vàng là ẩm thực phong phú và nhiều điểm mua sắm đủ mặt hàng với mọi mức giá", ông Tanes Petsuwan cho hay.

Để giữ chân khách Việt cũng như khách quốc tế, Thái Lan có những chính sách nâng cấp chất lượng phục vụ du lịch, song song việc đảm bảo doanh thu. Ông Petsuwan chia sẻ xứ chùa Vàng hướng tới xây dựng nền du lịch giá trị cao và bền vững.

Du lịch Thái chú trọng vào việc nâng cấp chuỗi cung ứng, đáp ứng cho nền du lịch dựa trên trải nghiệm thông qua việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ du lịch theo khái niệm "sức mạnh mềm" (5F: Food - Ẩm thực, Festival - Lễ hội, Film - Phim ảnh, Fight - Võ thuật, Fashion - Thời trang).

Bên cạnh đó, nhiều đường bay thẳng từ Việt Nam đến các tỉnh, thành của Thái Lan cũng được khai thác. Hiện du khách Việt có thể bay thẳng từ TP HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang đến 3 tỉnh thành của Thái Lan gồm Bangkok, Chiang Mai, Phuket. Trong năm 2023, tổng số chuyến bay giữa hai nước khai thác mỗi tuần khoảng 285 chuyến, tương đương 53.000 ghế mỗi tuần (tăng khoảng 24% so với năm 2019).

Một số công ty lữ hành tại Việt Nam cũng nhận định Thái Lan là thị trường outbound quan trọng hàng đầu. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Vietravel, cho biết hiện mỗi ngày công ty đưa 2-5 đoàn khách đến Thái Lan. Ngoài ra, xu hướng khách đoàn lớn đặt tour Thái có xu hướng tăng rõ rệt. Đầu năm 2023, công ty từng đưa đoàn hơn 1.600 khách du lịch xứ chùa Vàng.

"Bên cạnh lượng khách mới, nhiều khách cũ vẫn chọn quay lại Thái Lan. Qua khảo sát lịch sử đi lại của khách hàng, lượng khách trở lại Thái 2-5 lần ở mức cao, chiếm khoảng 30% danh sách khách hàng", bà Hoàng cho hay.

Du khách từ Hà Nội đến Thái Lan cuối năm 2022. Ảnh: NVCC



Ông Đỗ Trần Hoàng An, Phó giám đốc Trung tâm du lịch khách lẻ BenThanh Tourist, nhận định lượng khách đặt tour Thái tại công ty này luôn ở mức cao nhất trong tất cả thị trường, thường khoảng 4 đến 8 đoàn mỗi tháng.

"Tỷ lệ khách hàng cũ quay lại Thái chiếm khoảng 30%. Một trong những lý do chính khiến người Việt thích đi Thái là do đi lại thuận tiện, giá vé máy bay rẻ. So với nhiều chuyến bay từ TP HCM đi Hà Nội, vé đi Thái thậm chí không cao bằng, trên dưới 3 triệu đồng cho vé khứ hồi", ông Hoàng An bày tỏ.

Theo đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách Việt chủ yếu du lịch tại 3 thành phố chính là Bangkok, Phuket và Chiang Mai. Các tỉnh thành lân cận như Phang Nga, Krabi, Chiang Rai gần đây cũng bắt đâu thu hút đông khách Việt ghé thăm.

"Chúng tôi xây dựng các tiêu chuẩn bền vững để mang lại trải nghiệm du lịch cao cấp, tạo ra chuyến du lịch có ý nghĩa (meaningful travel). Từ đó biến Thái trở thành một điểm đến có giá trị và ý nghĩa để thôi thúc khách quay lại nhiều lần", ông Tanes Petsuwan nói.

Theo VNEXPRESS