Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Thủ đô ghi nhận 6.779 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2011, 5 trường hợp tử vong. Còn cả nước, theo số liệu mới nhất của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính trong tuần qua ghi nhận 9.750 ca mắc, có 1 trường hợp tử vong ở Bình Dương. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 258.480 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 102 trường hợp tử vong (tăng 81 trường hợp so với năm 2021).