Bơi theo đàn bò qua sông, 2 chị em ruột bị đuối nước

Tối 10/11, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã bàn giao thi thể 2 người bị đuối nước trên địa bàn để gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, bàn giao cho gia đình.

Trước đó, khoảng 13h40’ cùng ngày, Công an xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về việc có vụ đuối nước tại khu vực sông Ayun (địa giới hành chính thôn Plei Gok, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) làm 2 người tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Ia Piar cùng lực lượng Công an huyện Phú Thiện, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ việc nước sâu và chảy xiết nên công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 14h30’, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Siu H’Yữ (SN 1994). Tiếp tục tìm kiếm, đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại là chị Siu H’Nan (SN 2007). Cả 2 nạn nhân là chị em ruột và cùng có hộ khẩu thường trú thôn Plei Gok, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện.

Ông Hoàng Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar thông tin: Hiện xã đã cử lực lượng túc trực, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Trước mắt, xã hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để tổ chức mai táng. Sau đó, địa phương sẽ kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân vì gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo cand.com.vn