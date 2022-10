Bắt giữ 'má mì' trốn truy nã 7 năm về tội chứa mại dâm

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 1,2 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc do Phan Nhật An (SN 1986, trú tại Đông Hà, Quảng Trị) mua về bán kiếm lời. Điều đáng nói, đây là lần thứ 2 Phan Nhật An vi phạm hành vi này.