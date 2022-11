6 bí ẩn lịch sử ly kỳ nhất thế giới chưa có lời giải (phần 2)

3. Jack the Ripper là ai?

Jack the Ripper là một kẻ giết người hàng loạt không rõ danh tính hoạt động ở những khu vực nghèo khó trong và xung quanh quận Whitechapel của London vào năm 1888. Trong cả hồ sơ vụ án và tài khoản báo chí đương thời, kẻ giết người được gọi là Kẻ sát nhân Whitechapel và Tạp dề da.

Đối tượng của các cuộc tấn công được cho là do Jack the Ripper thực hiện thường là các cô gái mại dâm sống và làm việc tại các khu ổ chuột ở East End of London. Cổ họng của họ đã bị cắt trước khi bị mổ bụng. Việc loại bỏ các cơ quan nội tạng của ít nhất 3 nạn nhân đã dẫn đến các đề xuất rằng kẻ giết họ có một số kiến ​​thức về giải phẫu hoặc phẫu thuật.

Hình minh họa về việc phát hiện ra thi thể của Catherine Eddowes, một trong những nạn nhân của Jack the Ripper, được mô tả trong The Illustrated Police News vào khoảng năm 1888.

Tin đồn rằng các vụ giết người có liên quan đến nhau ngày càng nhiều vào tháng 9 và tháng 10/1888, và rất nhiều lá thư đã được các phương tiện truyền thông và Scotland Yard nhận được từ những cá nhân tự nhận là kẻ sát nhân.

Cái tên “Jack the Ripper” bắt nguồn từ một bức thư được viết bởi một cá nhân tự xưng là kẻ sát nhân được phổ biến trên các phương tiện truyền thông. Bức thư được nhiều người cho là một trò lừa bịp và có thể do các nhà báo viết nhằm thu hút sự quan tâm đến câu chuyện và tăng số lượng báo bán ra của họ.

Bức thư “Từ địa ngục” mà George Lusk của Ủy ban cảnh giác Whitechapel nhận được đi kèm với một nửa quả thận người được bảo quản, được cho là lấy từ một trong các nạn nhân. Công chúng ngày càng tin vào một kẻ giết người hàng loạt duy nhất được gọi là “Jack the Ripper”, chủ yếu là do cả bản chất cực kỳ tàn bạo của các vụ giết người và phương tiện truyền thông đưa tin về tội ác.

Hình vẽ chân dung nghi can Aaron Kosminski, người có thể là hung thủ sát nhân hàng loạt Jack kẻ phanh thây khét tiếng. (Ảnh: Wikipedia)

Việc đưa tin rộng rãi trên báo chí đã mang lại sự nổi tiếng của Ripper đối với quốc tế. Một cuộc điều tra của cảnh sát về một loạt 11 vụ giết người tàn bạo xảy ra ở Whitechapel và Spitalfields từ năm 1888 đến năm 1891 đã không thể kết nối tất cả các vụ giết người một cách thuyết phục với các vụ giết người năm 1888.

Năm nạn nhân Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes và Mary Jane Kelly được gọi là “5 trường hợp kinh điển” và vụ giết người của họ từ ngày 31/8 đến ngày 9/11/1888 thường được coi là có khả năng liên quan nhất.

Những vụ giết người không bao giờ được giải quyết, và những truyền thuyết xung quanh những tội ác này đã trở thành sự kết hợp giữa nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân gian và giả lịch sử, thu hút trí tưởng tượng của công chúng cho đến ngày nay.

2. Quái vật hồ Loch Ness có phải là sinh vật có thật?

Quái vật hồ Loch Ness, tên thường gọi là Nessie, sinh vật biển lớn được một số người tin rằng sống ở hồ Loch Ness, Scotland. Các báo cáo về một con quái vật sinh sống ở hồ Loch Ness đã có từ thời cổ đại. Đáng chú ý, các bức chạm khắc trên đá địa phương của Pict mô tả một con thú bí ẩn có chân chèo. Bản tường thuật đầu tiên xuất hiện trong tiểu sử của Thánh Columba từ năm 565 sau Công nguyên.

Theo tác phẩm đó, con quái vật đã cắn một vận động viên bơi lội và chuẩn bị tấn công một người đàn ông khác thì Columba can thiệp, ra lệnh cho con thú “quay trở lại”. Nó tuân theo, và trong nhiều thế kỷ thỉnh thoảng con vật lại xuất hiện. Nhiều cuộc gặp gỡ bị cáo buộc này dường như được lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Scotland, nơi có rất nhiều sinh vật dưới nước thần thoại.

Khu vực hồ Loch Ness thu hút rất nhiều thợ săn quái vật. Trong những năm qua, một số cuộc thám hiểm sonar (đáng chú ý là vào năm 1987 và 2003) đã được thực hiện để xác định vị trí của sinh vật này, nhưng không có cuộc thám hiểm nào thành công.

Ngoài ra, nhiều bức ảnh được cho là chụp con quái vật, nhưng hầu hết đều bị coi là giả hoặc mô tả các động vật hoặc đồ vật khác. Đáng chú ý, vào năm 1994, người ta tiết lộ rằng bức ảnh của Wilson là một trò lừa bịp do Wetherell đang tìm cách trả thù; “con quái vật” thực ra là một cái đầu bằng nhựa và gỗ gắn vào một chiếc tàu ngầm đồ chơi.

Năm 2018, các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát hồ Loch Ness để xác định sinh vật nào sống ở vùng nước này. Không có dấu hiệu nào của plesiosaur hoặc động vật lớn khác như vậy được tìm thấy, mặc dù kết quả cho thấy sự hiện diện của rất nhiều lớn.

Phát hiện này để ngỏ khả năng quái vật là một con lươn ngoại cỡ. Mặc dù thiếu bằng chứng thuyết phục, quái vật hồ Loch Ness vẫn nổi tiếng. Vào đầu thế kỷ 21, người ta cho rằng nó đã đóng góp gần 80 triệu USD hàng năm cho nền kinh tế Scotland.

1. Có thành phố Atlantis không?

Viết vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, nhà triết học Hy Lạp Plato đã kể câu chuyện về vùng đất tên là Atlantis tồn tại ở Đại Tây Dương và người Atlantis được cho là đã chinh phục phần lớn châu Âu và châu Phi trong thời tiền sử. Trong câu chuyện, người Athen thời tiền sử tấn công lại Atlantis trong một cuộc xung đột và kết thúc bằng việc Atlantis biến mất dưới những con sóng.

Mặc dù không có học giả nghiêm túc nào tin rằng câu chuyện này là đúng, nhưng một số người đã suy đoán rằng truyền thuyết có thể được truyền cảm hứng, một phần, bởi các sự kiện có thật đã xảy ra trong lịch sử Hy Lạp.

Một khả năng là nền văn minh Minoan (như tên gọi ngày nay), phát triển rực rỡ trên đảo Crete cho đến khoảng năm 1400 trước Công nguyên, có thể đã truyền cảm hứng cho câu chuyện về Atlantis.

Mặc dù đảo Crete nằm ở Địa Trung Hải chứ không phải Đại Tây Dương, nhưng các khu định cư của người Minoan đã bị thiệt hại đáng kể trong đợt phun trào của Thera, một ngọn núi lửa ở Hy Lạp.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ học phát hiện ra rằng người Minoan cuối cùng đã bị khuất phục (hoặc buộc phải gia nhập) một nhóm người được gọi là Mycenaeans, những người sinh sống trên lục địa Hy Lạp. Có vẻ như cuộc tranh luận này sẽ không bao giờ được giải quyết hoàn toàn.

Hạ Thảo (lược dịch)