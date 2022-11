6 bí ẩn lịch sử ly kỳ nhất thế giới chưa có lời giải (phần 1)

Một số bí ẩn lịch sử có thể không bao giờ được giải đáp. Đôi khi, đó là do vật liệu khai quật có liên quan đã bị mất hoặc một địa điểm khảo cổ đã bị phá hủy. Cũng có thể do bằng chứng mới khó có thể được đưa ra hoặc bằng chứng còn sót lại quá mơ hồ để đưa các nhà nghiên cứu đến một sự đồng thuận.

Việc thiếu câu trả lời chỉ làm cho những điều bí ẩn này trở nên hấp dẫn hơn. Sau đây, hãy xem 10 trong số những câu hỏi lịch sử có thể không bao giờ có lời giải thích dứt khoát.

6. Ai đã bắn John Fitzgerald Kennedy?

John Fitzgerald Kennedy, tổng thống thứ 35 của Mỹ, bị ám sát vào thứ Sáu, ngày 22/11/1963, lúc 12h30 trưa theo giờ CST ở Dallas, Texas, khi đang đi trong đoàn xe hộ tống của tổng thống qua Dealey Plaza. Kennedy đang cưỡi ngựa cùng vợ Jacqueline, Thống đốc bang Texas John Connally và vợ của Connally là Nellie khi ông bị Lee Harvey Oswald, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, bắn chết từ một tòa nhà gần đó.

Thống đốc Connally bị thương nặng trong cuộc tấn công. Đoàn xe lao đến Bệnh viện Parkland Memorial, nơi Kennedy được cho là đã chết khoảng 30 phút sau vụ xả súng còn Connally hồi phục.

Sở cảnh sát Dallas đã bắt giữ Oswald 70 phút sau vụ xả súng đầu tiên. Oswald bị buộc tội theo luật tiểu bang Texas với tội giết Kennedy và JD Tippit, một sĩ quan cảnh sát Dallas. Vào lúc 11h21 sáng ngày 24/11/1963, khi các máy quay truyền hình trực tiếp đang chiếu cảnh chuyển từ nhà tù thành phố đến nhà tù quận, Oswald đã bị người điều hành hộp đêm Dallas, Jack Ruby bắn trong tầng hầm của Trụ sở Cảnh sát Dallas (khi đó ở Tòa nhà Thành phố Dallas).

Oswald được đưa đến Bệnh viện Parkland Memorial, và anh ta chết ngay sau đó. Ruby bị kết tội giết Oswald, mặc dù sau đó vụ án đã được lật lại khi kháng cáo, và Ruby chết trong tù năm 1967 trong khi chờ một phiên tòa mới.

Sau cuộc điều tra kéo dài 10 tháng, Ủy ban Warren kết luận rằng Oswald đã ám sát Kennedy, Oswald đã hành động hoàn toàn một mình và Ruby đã hành động một mình trong việc giết Oswald. Kennedy là tổng thống Mỹ thứ 4 (sau Lincoln, Garfield và McKinley) bị ám sát. Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson nghiễm nhiên trở thành tổng thống sau cái chết của Kennedy.

Trong báo cáo năm 1979, Ủy ban Hạ viện Mỹ về các vụ ám sát đã đồng ý với Ủy ban Warren rằng 3 phát súng trường của Oswald đã gây ra vết thương cho Kennedy và Connally. Sau khi phân tích đoạn ghi âm, nhà chức trách kết luận rằng Kennedy có khả năng “bị ám sát do một âm mưu”.

Ủy ban không thể xác định được tay súng thứ 2 hoặc nhóm có liên quan đến âm mưu có thể xảy ra, mặc dù phân tích chỉ ra sự tồn tại của một phát súng bổ sung và “khả năng cao là 2 tay súng đã bắn vào tổng thống”.

Bộ Tư pháp Mỹ đã kết thúc các cuộc điều tra và tuyên bố “không thể xác định được bằng chứng thuyết phục nào để hỗ trợ cho giả thuyết về một âm mưu” trong vụ ám sát.

Tuy nhiên, vụ ám sát Kennedy vẫn là chủ đề gây tranh cãi rộng rãi và làm nảy sinh nhiều thuyết âm mưu cũng như các kịch bản thay thế. Các cuộc thăm dò được thực hiện từ năm 1966 đến năm 2004 cho thấy có tới 80% người Mỹ nghi ngờ rằng có một âm mưu trong chuyện này.

5. Bí ẩn của Marilyn Monroe

Vào ngày 5/8/1962, nữ diễn viên điện ảnh Marilyn Monroe được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Los Angeles. Người ta phát hiện cô nằm khỏa thân trên giường, úp mặt, một tay cầm điện thoại. Những chai thuốc rỗng, được kê đơn để điều trị chứng trầm cảm, nằm rải rác khắp phòng. Sau một cuộc điều tra ngắn, cảnh sát Los Angeles kết luận cái chết của cô là “do tự dùng quá liều thuốc an thần và phương thức tử vong có thể là tự sát”.

Trong những thập kỷ gần đây, đã có một số thuyết âm mưu về cái chết của Marilyn Monroe, hầu hết đều cho rằng cô đã bị John hoặc Robert Kennedy sát hại, những người mà cô được cho là có quan hệ tình cảm.

Những giả thuyết này cho rằng gia đình Kennedy đã giết cô vì họ sợ Marilyn Monroe sẽ công khai chuyện tình cảm và những bí mật chính phủ khác mà cô đang thu thập. Vào ngày 4/8/1962, Robert Kennedy, khi đó là Tổng chưởng lý (Bộ trưởng Tư pháp) trong nội các của anh trai mình, thực tế đang ở Los Angeles.

Hai thập kỷ sau sự việc, quản gia của Monroe, Eunice Murray, lần đầu tiên tuyên bố tổng chưởng lý đã đến thăm Marilyn vào đêm cô qua đời và cãi nhau với cô, nhưng độ tin cậy của những điều này và những tuyên bố khác của Murray vẫn còn đáng nghi ngờ.

Nhiều thập kỷ sau cái chết, Marilyn Monroe vẫn là một biểu tượng sắc đẹp.

4. Cái chết của Natalie Wood

Vào ngày 29/11/1981, thi thể của nữ diễn viên Natalie Wood, ngôi sao của những bộ phim nổi tiếng như Miracle on 34th Street, Rebel Without a Cause và West Side Story, được tìm thấy trôi nổi trên Thái Bình Dương ngoài khơi đảo Catalina của California, trong chiếc váy ngủ bằng vải nỉ, một chiếc áo khoác lông vũ và tất len.

Mọi thông tin cho rằng Wood đã trải qua kỳ nghỉ lễ Tạ ơn cuối tuần trên du thuyền Splendour, cùng với chồng, nam diễn viên Robert Wagner, bạn diễn trong Brainstorm, Christopher Walken, và thuyền trưởng trẻ tuổi của con tàu, Dennis Davern, trước khi một tai nạn nào đó khiến cô mất mạng dưới nước.

Mặc dù tai nạn chết đuối dường như hoàn toàn hợp lý, nhưng những câu hỏi dai dẳng vẫn còn đọng lại cho những người quan tâm.

Bản thân Noguchi đã đưa ra một số câu hỏi đó trong cuốn sách năm 1983. Ông tự hỏi tại sao Wood lại lẻn ra đuôi du thuyền vào lúc nửa đêm và cởi dây buộc chiếc xuồng? Cô ấy đã đi đâu? Và tại sao phải mất quá lâu để những người đàn ông trên tàu nhận ra rằng cô ấy đã biến mất?

Lana, em gái của Wood, người tiếp theo xuất bản Natalie: A Memoir by Her Sister (1984), cũng bối rối khi đặt ra câu hỏi rằng, làm thế nào mà Wood, với nỗi sợ nước lại mạo hiểm như vậy giữa đêm?

Vào năm 2009, Davern cuối cùng đã xuất bản cuốn sách kể về quá trình ấp ủ từ lâu, Goodbye Natalie, Goodbye Splendor. Hai năm sau, ông nằm trong số hơn 700 người đã ký đơn thỉnh cầu phản đối cuộc điều tra thiếu sót về cái chết của Wood, khiến Sở Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles mở lại vụ án vào tháng 11.

Mùa hè năm sau, nhân viên điều tra của Hạt Los Angeles đã thay đổi nguyên nhân cái chết thành “chết đuối và các yếu tố không xác định khác”, trích dẫn một cuộc kiểm tra kỹ hơn về các vết bầm tím cho thấy Wood đã bị hành hung.

Tuy nhiên, một vấn đề khác đã xuất hiện vào tháng 2/2018, khi sở cảnh sát trưởng phân loại lại cái chết là “đáng ngờ” và gọi Wagner là “người đáng quan tâm” sau các cuộc phỏng vấn với những người hàng xóm cũ và những người cùng chèo thuyền.

Ở tuổi gần 90, Wagner không còn hứng thú nói chuyện với cảnh sát về cái chết của vợ. Tuy nhiên, rõ ràng là những người khác đã bỏ ngỏ khả năng tìm thấy câu trả lời thực sự sau 4 thập kỷ.

Hạ Thảo (lược dịch)