Xếp hàng từ 4h sáng mua nhà xã hội, lật mở quỹ đất 20% ở Đà Nẵng

Đất xây nhà ở xã hội tại hàng loạt dự án bằng 0

Theo kết luận thanh tra về thực hiện việc dành quỹ đất để đầu tư, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) giai đoạn 2016 – 2021 của Thanh tra Bộ Xây dựng, trong giai đoạn này, khi tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt 7 đồ án quy hoạch phân khu (QHPK) đô thị, UBND TP Đà Nẵng không xác định rõ diện tích để xây dựng NƠXH theo quy định.

Cụ thể, 7 đồ án QHPK gồm Khu vực phía Tây đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất; Khu vực phía Bắc sông Cu Đê; Khu vực phía Đông và bán đảo Sơn Trà; Khu vực Trung tâm; Khu vực phía Đông Nam; Khu vực Tây Bắc; Khu vực phía Tây Nam.

Theo kết luận thanh tra, có 26/51 dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết trước thời điểm Nghị định 188/2013 của Chính phủ có hiệu lực, khi lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết khu đô thị, UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan lập, thẩm định quy hoạch không xác định và bố trí quỹ đất để xây dựng NƠXH.

Có thể kể đến như: Dự án Times Square, Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ cao tầng Phương Trang của Công ty CP Đầu tư Phương Trang; Khu đô thị phức hợp Halla Jade Residence của Công ty TNHH Kreves Halla Land;

Khu đô thị công nghệ FPT của Công ty CP Đô thị FPT; dự án Golden Hills City của Công ty CP Trung Nam; dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng của Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng;

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng; Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Emprire phía Tây đường Trường Sa của Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô; Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Mariott và nhà để ở; Khu đô thị xanh Dragon City Park của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng…

Người dân xếp hàng để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội ở TP Đà Nẵng. (Ảnh: Hồ Giáp)

Có 24/51 dự án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thực hiện theo Nghị định số 100/2015, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, UBND TP không chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng NƠXH đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển NOXH.

Tại dự án Khu dân cư Phùng Hưng của Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh, trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, UBND TP Đà Nẵng không chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của dự án phát triển NƠXH là vi phạm Nghị định số 188/2013.

Rà soát quỹ đất 20% tránh thất thoát

Thanh tra tại dự án khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra rằng, trong tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết dự án được duyệt tại quyết định 4609 (tháng 7/2016) của UBND TP Đà Nẵng, không xác định cụ thể vị trí, địa điểm quy mô diện tích đất để phát triển NƠXH.

Tính đến ngày 31/5/2022, chủ đầu tư đã ký hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất với UBND huyện Hoà Vang để triển khai thực hiện dự án nhưng chưa rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, bổ sung diện tích đất xây NƠXH theo quy định.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, bố trí đủ diện tích đất dành để xây dựng NƠXH theo đúng quy định trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra, đối với 9/10 dự án có quy mô dưới 10ha chủ đầu tư không dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH. Tuy nhiên, các chủ đầu tư đã lựa chọn hình thức nộp tiền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích được giao.

Tính đến ngày 31/5/2022, dự án Khu phức hợp dịch vụ cao tầng An Hoà của Công ty CP An Hoà và dự án Khu dân cư lô 18, 19, 20 An Đồn Đà Nẵng của Công ty CP Lê Bảo Minh, chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước do chưa có quyết định phê duyệt giá đất của cơ quan có thẩm quyền.

Dự án khu công viên, biệt thự sinh thái và văn phòng thấp tầng, Công ty CP Đầu tư Quốc Bảo chưa nộp tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phần diện tích tăng thêm 205m2 do chưa có quyết định phê duyệt giá đất với phần diện tích đất tăng thêm của cơ quan có thẩm quyền.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng tiếp tục kiểm tra, rà soát để thực hiện đúng quy định về việc dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH. Tránh thất thoát tiền, tài sản của nhà nước.

Xếp hàng từ 4h sáng mua nhà xã hội Ghi nhận của PV VietNamNet, tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), nhiều người dân cho biết, họ có mặt từ 4h sáng để nộp hồ sơ, nhưng chờ nhiều tiếng vẫn chưa tới lượt vì số lượng đông, thời gian xét duyệt hồ sơ lâu. Thậm chí, từ 3h sáng đã có người tập trung để chờ nộp hồ sơ. Từ 8/5, chủ đầu tư bắt đầu nhận hồ sơ đợt 6 dự án nhà ở xã hội này. Theo đó, 285 căn hộ nhà ở xã hội được mở bán với diện tích từ 45 - 70m2. Giá bán căn hộ (đã bao gồm thuế VAT và phí bảo trì) dao động từ khoảng 737 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo người dân, đây không phải là lần đông như vậy mà đợt tiếp nhận hồ sơ trước đó cũng rất đông người đến nộp cho thấy nhu cầu thực về nhà ở của người dân rất cao.

Hồng Khanh