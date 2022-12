Xe tải chở quá khổ bứng luôn cổng chào tới vị trí không ai ngờ

Theo clip, trên tuyến đường dọc bờ kênh có một chiếc xe ô tô tải chở cành cây đang di chuyển. Khi xe ô tô đi qua cây cầu bắc ngang dòng kênh đã phải chui qua một chiếc cổng chào. Tuy nhiên do chở hàng cồng kềnh, chiếc xe ô tô tải đã "đội" luôn chiếc cổng chào lên thùng hàng và di chuyển một đoạn.

Hình ảnh cắt từ clip

Khi đi sang tới bên kia đường phát hiện ra xe mình đang chở theo luôn cả chiếc cổng chào, tài xế lùi xe lại và "hô biến": chiếc cổng chào tự đứng lên hiên ngang tại vị trí khác khiến ai nấy ngạc nhiên khi xem lại clip.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ bình luận của cư dân mạng. Ai nấy trầm trồ khi một chiếc xe ô tô tải đã có thể di chuyển chiếc cổng chào "từ tuyến đường liên xã sang thành cổng chào của tuyến đường liên huyện":

"Bác tài này chắc xưa là đệ tử của thần đèn rồi. Phải gọi là siêu cao thủ trong việc chuyển cổng chào";

"Không có camera ghi lại thì chắc dân làng tưởng rằng có một vị thần nào đó di chuyển cái cổng làng";

"Hi vọng bác tài chạy lên đỗ xe tránh tắc đường xong quay lại khắc phục hậu quả hay có cảnh báo chứ chẳng may đúng lúc người dân đi qua cổng chào nó mới đổ ụp xuống thì nguy hiểm lắm. Nhưng phải nói bác thật may mắn khi không khiến cái cổng sắt ấy đổ sập luôn".

Lam Giang

Clip: MXH