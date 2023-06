Vì sao giá sách giáo khoa mới gấp 2-3 lần sách cũ?

NXB Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá SGK mới của lớp 4, lớp 8 và lớp 11 ở hai bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Công ty cổ phần đầu tư và xuất bản giáo dục Việt Nam (VEPIC) cũng đã thông báo giá của bộ Cánh diều. Đây là 3 bộ sách được Bộ GD-ĐT phê duyệt sau khi thẩm định, làm cơ sở để các trường học lựa chọn, giảng dạy từ năm học 2023-2024.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2023, mặc dù các chi phí đầu vào (vật tư, công in) không ngừng tăng, NXB này vẫn tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán SGK lớp 4, 8, 11.

Các bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam đang có mức giá thấp nhất trong các bộ sách đã được phê duyệt. Ví dụ bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có mức giá thấp hơn từ 22-26% so với giá các bộ sách của các NXB khác (chưa gồm sách tiếng Anh; các môn học và chuyên đề lựa chọn đối với lớp 11).

Cùng với việc tiết giảm lợi nhuận và các chi phí khác, NXB Giáo dục Việt Nam đã tiếp tục thực hiện tiết giảm phí phát hành (chiết khấu) để giá SGK lớp 4, 8, 11 thấp hơn so với năm trước. Phí phát hành bao gồm các chi phí vận chuyển, kho bãi, nhân công…

Giá SGK lớp 4, 8, 11 thấp hơn từ 4-6% so với SGK lớp 3, 7, 10 áp dụng từ năm học trước trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách (tổng giá bìa trên tổng số trang của bộ sách).

Cụ thể, SGK lớp 4 có 14-15 cuốn, trong đó môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh có 2 tập, giá dao động 250.000-280.000 đồng/bộ. Trong khi đó, bộ Cánh diều dù chưa có sách Tiếng Anh nhưng giá đã ở mức 230.000 đồng/bộ.

Thực tế, SGK lớp 4 có giá tăng gấp 2-3 lần so với giá sách cũ. So sánh với SGK lớp 4 hiện hành theo chương trình cũ, chỉ có 9 cuốn với giá 87.000 đồng, SGK mới tăng gấp ba lần về số lượng và giá tiền. Theo NXB Giáo dục Việt Nam, sự gia tăng này chủ yếu do có thêm các cuốn sách cho các môn Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm.

Sách lớp 8 đủ 14 cuốn của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống có giá 270.000-300.000 đồng. Những bộ sách còn lại thiếu môn Tiếng Anh nhưng giá cũng dao động 250.000-270.000 đồng. Bộ SGK lớp 11 được bán với giá khoảng 350.000-390.000 đồng.

Như vậy, giá SGK mới của lớp 8 và lớp 11 cũng tăng 2-3 lần so với bộ sách cũ. Số tiền này được tính tương đối trên giá đơn lẻ của 16 cuốn, trong đó có 9 cuốn thuộc các môn bắt buộc ở chương trình mới, 4 cuốn sách môn lựa chọn và 3 sách chuyên đề. Riêng bộ Cánh diều sẽ có mức cao hơn khi có đủ sách Tiếng Anh.

Hoàng Thanh