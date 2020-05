Sự giống nhau kỳ lạ giữa đại thi hào Shakespeare và chồng của nữ minh tinh Anne Hathaway

Nhắc đến William Shakespeare thì hầu hết mọi người trên khắp thế giới đều biết đến bởi ông là một trong những văn hào vĩ đại nhất của nhân loại. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học bất hủ, trong đó không thể không kể đến tuyệt tác “Romeo và Juliet” và hàng trăm bài thơ Sonnet (thơ trữ tình ngắn) nổi tiếng.

Vợ của Shakespeare là bà Anne Hathaway, lớn hơn đại thi hào 8 tuổi. Khi kết hôn, Shakespeare 18 tuổi và Anne Hathaway 26 tuổi. Hôn lễ diễn ra vội vã bởi khi đó Anne đang mang thai. 3 tháng sau khi kết hôn, vợ chồng Shakespeare chào đón người con đầu tiên. Họ có tất cả 3 người con.

Không chỉ có sự nghiệp thơ văn lẫy lừng, Shakespeare còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân và tình yêu đẹp với bà Anne Hathaway.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu năm 2018, một người dùng Twitter không phát hiện ra điều đặc biệt vô cùng bất ngờ giữa đại thi hào Shakespeare và chồng của cô đào Hollywood Anne Hathaway.

Cư dân mạng phát hiện ra sự giống nhau kỳ lạ giữa đại thi hào Shakespeare và chồng của ngôi sao Hollywood Anne Hathaway.

Theo đó, tài khoản tên @PEACHYBLACKGORL đã tinh mắt phát hiện ra ông chồng Adam Shulman của nữ diễn viên Anne Hathaway có gương mặt sở hữu nhiều nét tương đồng với Shakespeare đến mức khiến người khác phải giật mình.

Người ta gọi đó là hiện tượng song trùng (doppelganger), trong đó 2 người không có quan hệ ruột thịt hay họ hàng gì lại giống nhau lạ kỳ. Đây là hiện tượng bí ẩn mà đến nay khoa học vẫn chưa có lời giải.

Điều kỳ lạ hơn nữa là 2 bà vợ của 2 người đàn ông này đều mang tên Anne Hathaway. Rất nhiều cư dân mạng thích thú với phát hiện này, thậm chí còn rộ lên một câu chuyện về mối duyên tiền kiếp giữa Anne Hathaway và William Shakespeare.

Vợ của văn hào Shakespeare cũng có tên là Anne Hathaway.

Đoạn Tweet của @PEACHYBLACKGORL đã nhận được sự chú ý của hàng trăm ngàn cư dân mạng với 454.000 lượt thích, 153.000 lượt retweet và hàng ngàn lượt bình luận. Chính bản thân nữ diễn viên Anne Hathaway cũng không thể ngờ được lại có sự trùng hợp đến lạ như vậy.

Tất nhiên, chẳng ai dám khẳng định 2 chuyện tình này có liên hệ siêu nhiên nào với nhau hay không nhưng dân mạng thì bắt đầu đua nhau đi tìm bằng chứng để chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa 2 cặp đôi này.

Có người đưa ra dẫn chứng rằng lúc sinh thời có lần nhà văn Shakepeare đã viết: “Cuộc sống quá ngắn ngủi để yêu nàng duy nhất một lần, ta hứa sẽ tìm thấy nàng ở kiếp sau”. Người dùng Twitter @Jasmineeshah đùa rằng: "Có khi nào Shakespeare đã thỏa thuận với vợ ông rằng: "Ta nổi tiếng ở kiếp này và nàng sẽ tỏa sáng ở kiếp sau hay không?".

Một số người khác lại đi lùng sục bằng chứng về cuộc gặp gỡ định mệnh của cô đào đẹp nhất nhì Hollywood và anh chồng Adam Shulman.

Cặp đôi này gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2008. Chỉ vài tháng sau cuộc chia tay ồn ào với doanh nhân giàu có người Italy Raffaello Follieri, Anne Hathaway đã gặp và bắt đầu hẹn hò với Shulman. Đó là một mối tình lãng mạn đầy bất ngờ, nhưng dường như là định mệnh. Anne Hathaway từng nói với truyền thông rằng cô không muốn bắt đầu mối quan hệ mới một thời gian sau khi chia tay, nhưng sau đó cô hoàn toàn bị Shulman "hớp hồn" khi họ gặp nhau tại Liên hoan phim Palm Springs năm 2008 thông qua một người bạn chung.

"Tớ sẽ kết hôn với người đàn ông đó", Anne nhớ lại câu nói với một người bạn và kể với phóng viên trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper’s BAZAAR UK.

Adam Shulman sinh năm 1981 tại New York, Mỹ. Anh bắt đầu các hoạt động trong làng giải trí từ năm 2005, là một diễn viên và nhà sản xuất. So với cô vợ nổi tiếng khắp thế giới, tên tuổi của Adam có phần lép vế hơn. Tuy nhiên, chuyện tình yêu của họ khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Adam được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai diễn Phó cảnh sát trưởng Enos Strate trong bộ phim truyền hình The Dukes of Hazzard: The Beginning và vai Paul O'Bannon trong bộ phim truyền hình American Dreams.

Theo phunuvietnam.vn