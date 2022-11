Reuters đưa tin, các ca mắc Covid-19 tại một số địa phương đã lập kỷ lục mới về số ca mắc, đánh bại tỷ lệ được ghi nhận vào giữa tháng 4 khi trung tâm thương mại Thượng Hải bị tê liệt do phong tỏa toàn thành phố với 25 triệu cư dân kéo dài 2 tháng.

Trung Quốc đã báo cáo 32.695 trường hợp mắc mới Covid-19, trong đó 3.041 trường hợp có triệu chứng và 29.654 trường hợp không có triệu chứng, tăng so với 31.144 trường hợp của ngày hôm trước. Các đợt bùng phát lớn và lan rộng, với phần lớn các trường hợp xảy ra ở thành phố phía nam Quảng Châu và tây nam Trùng Khánh, mặc dù hàng trăm ca mắc mới được báo cáo hàng ngày ở các thành phố như Thành Đô, Tế Nam, Lan Châu, Tây An và Vũ Hán.

Trong khi đó, chính quyền Thượng Hải báo cáo 9 trường hợp có triệu chứng và 77 trường hợp không có triệu chứng so với 9 trường hợp có triệu chứng và 58 trường hợp không có triệu chứng được báo cáo vào ngày hôm trước.

Trung Quốc báo cáo tỷ lệ mắc Covid-19 hàng ngày cao kỷ lục. (Ảnh: Reuters)

Quảng Châu, một thành phố ở phía nam với dân số gần 19 triệu người, đã báo cáo 257 trường hợp mắc mới tại địa phương có triệu chứng và 7.267 trường hợp không có triệu chứng, so với 428 trường hợp có triệu chứng và 7.192 trường hợp không có triệu chứng một ngày trước đó.

Tại Quảng Châu, chính quyền đã bắt đầu xây dựng một khu cách ly tập trung mới dành cho 87.000 người. Nếu chính quyền thay đổi trạng thái hộ chiếu Covid-19 của công dân thành màu đỏ, thì người này sẽ bị cách ly.

Số trường hợp mắc mới ở Thạch Gia Trang đã tăng gấp 4 lần lên 3.197 vào thứ Năm (24/11) so với ngày hôm trước. Chính quyền Bắc Kinh đã báo cáo 424 trường hợp có triệu chứng và 1.436 trường hợp không có triệu chứng, so với 509 trường hợp có triệu chứng và 1.139 trường hợp không có triệu chứng một ngày trước đó.

Theo Guardian, trong số các biện pháp mới, Quảng Châu đã áp đặt lệnh cách ly 5 ngày tại khu vực Bạch Vân vào thứ Hai (21/11) để ngăn chặn sự gia tăng các ca bệnh. Người dân được yêu cầu ở nhà và phương tiện giao thông công cộng bị đình chỉ, mặc dù các khu vực không có báo cáo nhiễm trùng trong 3 ngày liên tiếp có thể dỡ bỏ các hạn chế.

Chính quyền thành phố Trường Xuân ở phía đông bắc tỉnh Cát Lâm đã kêu gọi người dân ngừng di chuyển không cần thiết và tránh đến những nơi công cộng, nhà hàng và các cuộc tụ họp xã hội.

Theo truyền thông Trung Quốc, Thượng Hải đã thắt chặt các hạn chế nhập cảnh vào thành phố. Một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Tòa thị chính cho biết, những người đến thành phố sẽ được xét nghiệm Covid-19 và bị cấm đến các nhà hàng và trung tâm thương mại, cùng những nơi công cộng, trong 5 ngày sau khi họ đến.

Đồng thời, Bắc Kinh đã đưa ra các yêu cầu xét nghiệm Covid-19 mới đối với khách du lịch và người dân đến. Theo đó, người dân cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ đối với khách đến trung tâm mua sắm, tòa nhà chính phủ, khách của khách sạn.

Mặc dù số ca mắc bệnh tương đối thấp so với con số toàn cầu, nhưng ngay cả những đợt bùng phát nhỏ ở Trung Quốc cũng thường khiến các quận và thành phố phải đóng cửa. Tuần này, các nhà chức trách Trung Quốc đã báo cáo ca tử vong đầu tiên do Covid-19 sau 6 tháng, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 lên 5.232.

Một số hình ảnh về tình hình Covid-19 tại Trung Quốc:

Thanh Bình (lược dịch)