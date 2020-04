Ngày 22/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Thạch Hà vừa bắt giữ Phan Thị Nguyệt (SN 1981), bà chủ gara ô tô Sỹ Minh trên địa bàn thị trấn Thạch Hà do hoạt động tín dụng “đen”.