Thủ đoạn khủng bố khách hàng của nhóm đòi nợ ở TP HCM

Cần mạnh dạn tố cáo

Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ - Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND TP HCM - nhìn nhận mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh bảo về những hệ lụy từ việc vay tiền qua ứng dụng nhưng nhiều người vì những lý do khác nhau đã nhắm mắt vay.

Theo bà Nhuệ, chỉ cần đồng ý với điều khoản khi vay tiền, người dân đã tự cho công ty quyền truy cập danh bạ điện thoại và nếu không trả nợ đúng hạn sẽ liên tục bị chửi bới, thậm chí gọi điện cho lãnh đạo cơ quan, công ty nơi làm việc. Do đó, khi bị rơi vào vòng xoáy nợ nần vì vay qua ứng dụng, người dân hãy mạnh dạn tố cáo đến công an gần nhất hoặc Công an TP HCM, VKSND TP HCM để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.