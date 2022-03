“Bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý từng thẳng thắn: “Công sức em suy nghĩ bạc cả đầu, không phải đi 'phím hàng' free'

Hoa hậu Mai Phương Thuý với những chia sẻ về thị trường chứng khoán được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Mai Phương Thuý còn được mệnh danh là "bà hoàng cổ phiếu". Lý do là bởi nếu thời gian gần đây, cô nàng trở nên quá nổi tiếng trong hệ anh em "chứng sĩ".

Mai Phương Thuý từng tự nhận mình là giỏi kinh doanh hơn hoạt động nghệ thuật. Cô cũng là một nhà đầu tư cổ phiếu nhiều kinh nghiệm. Cuối năm 2021, cô đã chia sẻ chuyện tổng kết 1 năm chơi chứng khoán trên Facebook.

"Vẫn biết % lời và NAV (Net Asset Value, giá trị tài sản thuần - PV) là quan trọng, là đích đến nhưng nói thật mình không muốn ăn mừng hay chia buồn gì cả. Cái mình muốn ăn mừng nhất, sáo rỗng làm sao, sách vở làm sao, lại chính là những ngõ ngách và kĩ thuật nho nhỏ mình đào được trong quá trình thử và sai.

Mình mỗi lần sai một kiểu, sai nhiều đến nỗi mình đứt cả dây thần kinh sĩ diện, không thèm buồn và cũng không cần AQ với bản thân nữa... Mình thực sự vui vì đào được một đống kĩ thuật nho nhỏ, giải thích được kha khá sự việc trong quá trình thực hành.

Hôm nay mình chính thức mở hội ăn mừng 'đống của' đó!", Mai Phương Thúy viết. Nàng hậu cũng đã "khoe khéo" tổng tài sản trong tài khoản chứng khoán của cô tăng lên từ 3-5 lần trong năm qua.

Về câu chuyện "phím hàng", thời gian trở lại đây, nó trở nên phổ biến hơn bao giờ. Đặc biệt nhờ các trang MXH, người người nhà nhà đều có thể nêu quan điểm về các mã cổ phiếu. Điều đó cũng đưa đến những hệ lụy khác nhau.

Với Mai Phương Thuý, vì là người nổi tiếng nên nhiều anh em "chứng sĩ" có xu hướng đặc biệt quan tâm đến những status mới của cô. Không chỉ đọc, họ còn... suy nghĩ và luận xem cô có đang dùng "thuyết âm mưu" để "phím mã" gì hay không.

Về vấn đề này, trong một bài phỏng vấn, hoa hậu Mai Phương Thuý có chia sẻ quan điểm thẳng thắn: "Thúy không sợ thị phi, chỉ là không muốn chất xám của mình trở thành sản phẩm miễn phí. Tốn bao công như thế. Công sức em suy nghĩ bạc cả đầu, không phải đi 'phím hàng' free (miễn phí)."

Lý giải về lý do yêu thích chứng khoán của hoa hậu khiến nhiều người am hiểu về thị trường này không khỏi bất ngờ: "Em thích chứng khoán vì nó minh bạch. Em không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều."

Thị trường chứng khoán thăng hoa vài năm trở lại đây, câu chuyện già trẻ gái trai đều đầu tư chứng khoán hẳn không ít. Nhiều người lời nhanh thường dễ trở thành "con cá nhỏ" bị "cá mập" nuốt chửng. Lời thì ít mà gồng lỗ thì nhiều, đặc biệt đối với các bạn trẻ chỉ là "manh chiếu mới trên thị trường này."

Trong một lần trao đổi, "bà hoàng cổ phiếu" cũng đã từng có những lời khuyên dành đến các bạn trẻ đầu tư: "Các bạn nên chịu trách nhiệm với khoản đầu tư của chính mình, không nên đi theo ai cả, vì lúc lỗ thì mình các bạn chịu, những người khuyên các bạn mua nọ mua kia thì chả mất gì cả đâu."

Theo Pháp luật và Bạn đọc