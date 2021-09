Thành phố nào hấp dẫn nhất thế giới để kinh doanh?

Nhìn chung, các chuyên gia đã so sánh 25 thành phố trên thế giới có các chương trình kích thích cấp giấy phép cư trú theo hình thức đầu tư. Ngoài ra, họ cũng đã so sánh chúng về mức độ phát triển cơ sở hạ tầng, an ninh, tình hình kinh doanh và các chỉ số khác.

Theo đó, các chuyên gia chỉ ra 3 thành phố đứng đầu gồm London (705,7 điểm), New York (666,6) và Sydney (647,1). Vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về Singapore (644,7) và Zurich (618,3). Xếp thứ 6 thuộc về Los Angeles và thứ 7 là Barcelona. Trong nhóm 10 thành phố hấp dẫn nhất để kinh doanh còn có Hong Kong, Vienna và Toronto.

London là nơi tốt nhất cho giới doanh nghiệp và cá nhân muốn tìm kiếm cơ hội mới. (Ảnh: AP)

Đồng thời, theo các điều kiện đề xuất của chương trình “Cấp giấy phép cư trú để đầu tư”, các chuyên gia đã cho Lisbon và Vienna số điểm cao nhất. Trong khi đó, các chuyên gia đã chấm điểm cao nhất về “phúc lợi, cơ sở hạ tầng và an ninh” cho Singapore.

Các nhà phân tích chọn Zurich là thành phố đứng đầu về xếp hạng trong lĩnh vực ổn định kinh tế và chính trị, cũng như phát triển y tế và Sydney là thành phố an toàn nhất.

Đứng đầu về các điều kiện thuế theo các chuyên gia H&P là Dubai và giáo dục là New York. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng, lĩnh vực bất động sản tốt nhất được tính toán là ở London. Nhìn chung, theo nghiên cứu của H&P, thủ đô của Anh đứng đầu bảng xếp hạng “với biên độ rộng và mức xếp hạng cao nhất”.

Theo hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC), “London có các công cụ cho một thế giới đang thay đổi, điều ngày càng có tính quyết định sự thành công hay thất bại trên toàn cầu trong một thế giới đô thị được dẫn dắt bởi kiến thức và nối kết”.

Cũng theo các chuyên gia của H&P, Bangkok, Port Louis thủ đô Mauritius ở Đông Phi và Kuala Lumpur trở thành những thành phố kém hấp dẫn nhất trong số các thành phố thực hiện chương trình “Cấp giấy phép cư trú để đầu tư”.

Các chương trình đầu tư nhập quốc tịch cho phép người nước ngoài có được giấy phép cư trú và quyền công dân của đất nước đó một cách đơn giản trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng được thực hiện bởi chính phủ nước sở tại, đây là phương pháp những nước này tìm cách hỗ trợ nền kinh tế quốc dân. Các chương trình như vậy hiện đang hoạt động ở 24 quốc gia.

Trước đó, vào năm 2020, Duff & Phelps, một công ty tư vấn đa quốc gia có trụ sở tại New York, đã công bố kết quả khảo sát 240 giám đốc cấp cao làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Anh, Mỹ, Hong Kong, Trung Quốc...

Kết quả cho thấy, 56% trong số này khẳng định họ xem New York là trung tâm tài chính hấp dẫn nhất thế giới. Tỷ lệ này đối với London là 34%, giảm mạnh so với năm 2018 và đánh mất vị trí dẫn đầu suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên, phần lớn doanh nhân vẫn đánh giá London có nhiều ưu đãi tốt hơn cho các dịch vụ tài chính so với New York hay Singapore.

Thanh Bình (lược dịch)