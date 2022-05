Ngân hàng siết nợ loạt bất động sản, xe sang của đại gia thao túng chứng khoán ưa nói đạo lý

Trong số các tài sản đảm bảo bị thu giữ, có tới 6 tài sản gồm 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Đỗ Thành Nhân mua trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SHB) vừa có thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Louis Rice (tên cũ là Công ty TNHH MTV Louis Rice) kể từ ngày 19/5 để đảm bảo xử lý thu hồi nợ vay.

Đáng chú ý, trong số các tài sản đảm bảo bị thu giữ nói trên, có tới 6 tài sản gồm 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Đỗ Thành Nhân mua từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022, trùng hợp với thời gian vị đại gia này đánh lên mức giá không tưởng và chốt lời đối với hàng loạt mã cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Louis Holdings.

Được biết, Louis Rice ký kết các hợp đồng tín dụng với SHB Phú Nhuận ngày 7/4/2021. Tuy nhiên, SHB quyết định chấm dứt cho vay, thu hồi trước hạn toàn bộ khoản nợ kể từ ngày 4/5/2022 sau khi ông Đỗ Thành Nhân, nhà sáng lập Louis Holdings bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 20/4 để điều tra về hành vi thao túng giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Trước đó, ngày 10/5, SHB gửi thông báo yêu cầu Louis Rice thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản đảm bảo để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, cho đến nay khách hàng vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bên đảm bảo cho khoản nợ này là Công ty Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC, Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Louis Trade Center, và Công ty Cổ phần Louis Holdings (ba trong số những công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Louis) không thực hiện bàn giao tài sản đảm bảo theo yêu cầu của SHB.

Theo đó, SHB cho biết sẽ tiến hành thu giữ toàn bộ tài sản đảm bảo gồm: 2 xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest, cùng đăng ký ngày 11/11/2011; 1 xe ô tô 5 chỗ hiệu RAM 1.500, đăng ký ngày 27/12/2021, đây là mẫu xe bán tải hạng sang có giá bán khoảng 5,5 tỷ đồng; 1 xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Porsche 911 Targa 4S, đăng ký ngày 12/10/2021. Đây là mẫu xe mui trần đình đám, có giá bán trung bình hiện nay khoảng 9,17 tỷ đồng; 1 xe ô tô 4 chỗ Maybach nhãn hiệu Mercedes-Benz, đăng ký ngày 19/1/2022. SHB không cho biết cụ thể loại xe nào, nhưng theo giá thị trường hiện nay xe Maybach S450 có giá khoảng 7,5 tỷ đồng, Maybach S650 có giá khoảng 14,9 tỷ đồng.

Như vậy, ngoại trừ hai chiếc xe Ford Everest đăng ký từ năm 2011, giá trị của 3 chiếc xe sang còn lại rơi vào khoảng từ 22 đến 30 tỷ đồng.

Ngoài 5 tài sản là ô tô nói trên, SHB còn thu giữ 4 tài sản thế chấp khác là bất động sản bao gồm: Quyền sử dụng đất toạ lại tại thửa đất số 289, tờ bản đồ 18, tại phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 218, tờ bản đồ số 4, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An; 1 căn hộ chung cư số T4-A40.03 ở phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TP.HCM; và quyền sử dụng đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ 38, phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều này đặt ra giả thiết liệu có phải một phần lớn lợi nhuận có được từ việc kinh doanh cổ phiếu của ông Đỗ Thành Nhân được chuyển đổi sang các tài sản khác dưới dạng bất động sản và xe sang.

Ngân Giang