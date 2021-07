So sánh giá chung cư ở 2 TP lớn, giá chung cư TP.HCM luôn cao hơn ở Hà Nội vì nguyên nhân này

Giá căn hộ chung cư bình dân ở Hà Nội tùy khu vực có mức giá dao động từ 20-25 triệu đồng/m2. Căn hộ trung cấp có giá dao động khoảng 30-35 triệu đồng/m2 và căn hộ cao cấp có giá dao động khoảng 40-80 triệu đồng/m2. Một số dự án căn hộ hạng sang có giá bán từ trên 100 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá bán căn hộ tại TP.HCM lại biến động rất mạnh, nhất là trong thời gian quý 2 vừa qua. Theo thống kê từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, do biến động mạnh, khoảng dãn lớn nên rất khó xác định mức giá bình quân.

Giá bán biến động mạnh nhất là tại khu vực TP Thủ Đức, quận 7 và một số quận trung tâm. Nếu so với năm 2019 thì giá bán căn hộ tại một số vùng thuộc TP Thủ Đức đã bị đẩy lên khoảng 2 lần. Cụ thể, thời điểm năm 2019, mức giá cao nhất khoảng 35 triệu đồng/m2 thì hiện mức giá thấp nhất 40 triệu đồng/m2 và đạt trung bình khoảng 60 triệu đồng/m2.

Có nhiều nguyên nhân khiến giá chung cư ở TP.HCM luôn cao hơn giá chung cư ở Hà Nội.

Giá bình quân của số căn hộ cao cấp được chào bán trong quý 2/2021 là con số kỷ lục từ trước đến nay ở TP.HCM và cả nước, khoảng 228 triệu đồng/m2. Điển hình như căn hộ tại dự án Grand Maria Sài Gòn tại quận 1 có giá từ 366 triệu đồng/m2 đến 500 triệu đồng/m2; dự án Dragon Sky View ở quận Thủ Đức có giá 450 triệu đồng/m2; Thủ Thiêm Zeit River có giá 160 triệu đồng/m2…

Trong khi đó, căn hộ chung cư bình dân đã mất hẳn trên thị trường TP.HCM.

Từ thực tế này cho thấy, giá bán căn hộ chung cư tại thị trường TP.HCM cao hơn giá chung cư ở Hà Nội. Vì sao lại có điều này?

Trả lời câu hỏi của PV Infonet, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh Batdongsan.com.vn cho hay, mặt bằng giá chung cư tại TP HCM cao hơn tại thị trường Hà Nội ở tất cả các phân khúc. Ở Hà Nội nếu phân khúc chung cư cao cấp giá 45-50 triệu đồng/m2 thì mức giá này chỉ thuộc phân khúc trung cấp ở TP.HCM.

Nguyên nhân của việc giá căn hộ tại TP.HCM luôn cao hơn Hà Nội, theo ông Quốc Anh do tỷ lệ đô thị hóa ở TP.HCM cao hơn Hà Nội. Hiện tại tốc độ thị hóa ở TP.HCM là trên 70%, còn tại Hà Nội chỉ khoảng 49%.

“Trong khi tốc độ đô thị hóa ở TP.HCM rất cao, người dân đến đông thì loại hình đáp ứng đa phần nhu cầu túi tiền, an toàn và văn minh, đó chính là chung cư. Vì thế, thói quen mua chung cư và thuê chung tại thị trường TP.HCM tốt hơn ở Hà Nội.

Còn tại thị trường Hà Nội, đa số nhu cầu thích đầu tư vào đất nhiều hơn. Điều này thể hiện rõ khi dòng tiền lớn quay lại Hà Nội ngay ở thời điểm dịch bệnh và tập trung đầu tư vào nhà riêng, đất xung quanh khu vực phía Bắc rất nhiều chứ không phải là chung cư”, ông Quốc Anh nói.

Phân tích thêm, vị Phó Tổng giám đốc này nhấn mạnh, giá chung cư ở TP.HCM vẫn tiếp tục tăng trong giai đoạn dịch bệnh.

“Các chủ đầu tư ở TP.HCM có chiến lược mới đẩy mạnh phát triển các dự án sang khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Long An… do nguồn cung hạn chế ở TP.HCM và do yếu tố pháp lý tại những khu vực đó thông thoáng hơn. Tuy nhiên, mặt bằng giá ở những khu vực đó khá cao. Đơn cử, tại Bình Dương, mặt bằng giá chung cư một năm qua tăng khoảng 30%, hiện giá chung cư ở Bình Dương tương đương với mức giá chung cư ở phía Tây Hà Nội, một khu vực rất sôi động, có mức giá trung bình 35-40 triệu đồng/m2”, ông Quốc Anh dẫn chứng.

Ngoài yếu tố tốc độ đô thị hóa, thói quen đầu tư, ông Quốc Anh cho rằng, còn do tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư tại TP.HCM tốt hơn nhiều so với chung cư ở Hà Nội. Do đó, mặt bằng giá chung cư ở Hà Nội đi ngang trong vòng 5 năm vừa qua, mỗi năm chỉ tăng khoảng 2-3%.

Tuy nhiên, chung cư ở Hà Nội lại có lượng cung lớn, người dân có nhiều lựa chọn; trong khi lượng cung ở TP.HCM khá hạn chế do liên quan đến việc rà soát pháp lý vài năm trước nên đến nay vẫn không có nhiều dự án. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá chung cư ở TP.HCM luôn cao hơn giá chung cư ở Hà Nội.

Minh Thư