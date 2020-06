Đà Nẵng: Hoạt động dịch vụ ăn uống, lưu trú đang dần tăng trưởng trở lại

Ghi nhận của Cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP tháng 5/2020 ước đạt 878,5 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với tháng trước; tuy nhiên chỉ bằng 53,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó dịch vụ lưu trú ước đạt 167,8 tỷ đồng, tăng 193, so với tháng trước và bằng 29,23% so với cùng kỳ năm 2019.

Lượng khách đến khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng) đang dần tăng lên, kéo theo hoạt động dịch vụ ăn uống, lưu trú ở đây cũng dần tăng trưởng trở lại (Ảnh: HC)

“Tháng 5/2020, Việt Nam đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, Chính phủ cho phép các cơ sở lưu trú kinh doanh trở lại; tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn còn lo ngại dịch Covid-19, nhất là những khách sạn lớn có khách quốc tế là chủ yếu vẫn ngừng kinh doanh đến tháng 6 mới hoạt động lại!” – Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ cho hay.

Về doanh thu dịch vụ ăn uống trên địa bàn tháng 5/2020, Cục Thống kê Đà Nẵng ghi nhận ước đạt 710,7 tỷ đồng, tăng 176,4% so với tháng trước và bằng 65,85% so với tháng cùng kỳ năm 2019. Theo ghi nhận của Cục Thống kê Đà Nẵng, hiện nay nhiều nhà hàng vẫn chưa hoạt động lại, nhất là một số nhà hàng lớn của công ty Hàn Quốc, Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ cũng nhận định: “Ngoài ra, do sự ảnh hưởng của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và cuộc ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông, làm cho lượng tiêu thụ bia, rượu, nước có cồn tại các nhà hàng vẫn còn thấp!”.

Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn ước đạt gần 4.621 tỷ đồng, bằng 57,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó dịch vụ lưu trú đạt gần 1.308 tỷ đồng, bằng 48,1%; dịch vụ ăn uống đạt gần 3.313 tỷ đồng, bằng 62,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê Đà Nẵng ghi nhận tín hiệu vui là các homestay, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP dần mở cửa đón khách trở lại trong tháng 5/2020 sau thời gian giãn cách xã hội. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước tính tháng 5 năm 2020 là 119,2 nghìn lượt, gấp 2,5 lần so với tháng trước, và giảm 79,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên cơ quan này cũng chỉ ra thực tế là cộng dồn 5 tháng đầu năm 2020, lượng khách các cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng phục vụ giảm 53,6% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt hơn 1,3 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ngủ qua đêm ước đạt 508 nghìn lượt, giảm 52,8%; khách trong nước ước đạt 463 nghìn lượt, giảm 55,1%.

Hải Châu