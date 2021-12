Quán phở nổi tiếng Hà Nội bê phở từ “vùng cam” sang “vùng vàng” bán cho khách

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có văn bản yêu cầu từ 12 giờ ngày 19/12, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về. Do đó, phố Lò Đúc là một trong số một nhiều con phố ở Hà Nội bỗng chốc trở thành nơi giao thoa giữa "vùng cam" và "vùng vàng". Cách nhau vài bước chân hoặc một ngã tư, nhưng có quán ăn vẫn phục vụ tại chỗ, quán chỉ bán mang về.

Sau khi nhận thông báo tạm ngừng phục vụ khách tại chỗ, vẫn có rất đông khách hàng tìm đến quán phở Thìn để thưởng thức. Do đang nằm trong "vùng cam" nên để thích ứng với hoàn cảnh, quán phở đã thuê một quán cafe ở phố Hàm Long (quận Hoàn Kiếm) cách đó vài chục mét nhưng thuộc "vùng vàng" được phép ngồi ăn tại chỗ sau đó hướng dẫn khách sang để phục vụ.

Nhờ cách làm này, quán phở Thìn ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn rất đông khách đến ăn, nhân viên của quán tất bật chạy đi chạy lại qua ngã tư để phục vụ khách. Từng tốp khách gửi xe, được nhân viên quán phở hướng dẫn đi bộ sang quán cà phê ngồi.

Ghi nhận sáng 25/12, khách hàng ghé quán phở đông nườm nượp trong khoảng thời gian từ 7h30 đên 8h30 sáng.

Bà Nguyễn Quý Minh (65 tuổi, chủ quán phở Thìn ở phố Lò Đúc) chia sẻ, do dịch bệnh khó khăn, quận Hai Bà Trưng yêu cầu bán mang về nên quán đã nhờ địa điểm quán cà phê ở phường Hoàn Kiếm cách đó khoảng 100m để phục vụ khách hàng. “Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, khách hàng vắng hơn trước trong khi đó gánh nhiều khoản tiền lương nhân viên, thuê cửa hàng, thuế… Vì cuộc sống, vì tất cả nhân viên chúng tôi chúng tôi vẫn phải cố gắng”, bà Minh cho biết.

Chủ quán phở Thìn chia sẻ khó khăn buôn bán do dịch Covid-19

Mỗi khách hàng tới ăn phở sẽ tự cầm 1 rổ quẩy đi bộ qua ngã tư sang quán cafe để được thưởng thức tô phở.

Nhiều thực khách cảm thấy thú vị về việc đi ăn phở thời Covid-19 nên ghé tới trải nghiệm.

Việc nhiều lượt khách vào ra liên tục dẫn đến tình trạng chật kín hết quán, không đủ không gian để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Nhân viên quán phở phục vụ tất bật trong giờ cao điểm.

Để đỡ công đi lại, các nhân viên chia nhau đứng dọc con phố để truyền tay nhau bê phở mang cho khách.

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, số ca mắc tăng mạnh mới đây hai quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, 5 phường thuộc quận Hoàn Kiếm (gồm Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông), 2 phường thuộc quận Tây Hồ (Yên Phụ và Quảng An) đã quyết định dừng bán hàng tại chỗ, chỉ bán mang về.

Nhân viên quán phở liên tục lau dọn bàn ghế ở quán cà phê đón khách.

Có lúc khách ngồi tràn ra ngoài vỉa hè quán cà phê ăn phở.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công an phường Phan Chu Trinh trực tiếp kiểm tra. Tại đây, do khách ngồi lấn chiếm vỉa hè nên lực lượng công an đã trực tiếp nhắc nhở quán thu dọn bàn ghế. Bên cạnh đó, yêu cầu quán cà phê đảm bảo giãn cách phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Sáng chủ nhật đi ăn phở, uống cà phê giãn cách ở Hà Nội Sáng chủ nhật đầu tiên được nới lỏng sau nhiều ngày đóng cửa phòng dịch, nhiều quán ăn, cafe mở cửa đón khách khá tấp nập. Dù có vách ngăn và kê bàn giãn cách tuy nhiên khách phần đông đi theo nhóm gia đình, bạn bè nên ngồi khá gần

Theo afamily