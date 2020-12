IP Camera ‘make in Vietnam’ đảm bảo an toàn thông tin trong kỷ nguyên số

Sản phẩm IP Camera do VNPT sản xuất là một phần của đề tài KH&CN cấp quốc gia trong đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng quốc gia.

Từ camera thông minh...

Ngày nay, IP Camera (camera thông minh hay camera an ninh) đã trở thành một sản phẩm không thể thiếu ở những công trình công cộng và có mặt trong các hộ gia đình. Tiện ích của IP Camera là điều không cần phải bàn cãi nhưng ngày càng nhiều những vụ lộ clip xuất phát từ IP Camera khiến người Việt không thể yên tâm.

Theo khảo sát của Bkav, có tới 76% IP Camera tại Việt Nam hiện vẫn dùng tài khoản và mật khẩu mặc định của nhà sản xuất. Tuy nhiên, khó kiểm soát hơn nữa là bản thân các thiết bị camera hoặc phần mềm quản lý tồn tại lỗ hổng khiến kẻ tấn công có thể dò quét mật khẩu và thâm nhập từ xa qua mạng (brute force).

Camera Việt Nam bị lộ lọt phát tán hình ảnh trên mạng

Rủi ro mất an toàn thông tin, lộ lọt phát tán hình ảnh nhạy cảm của người dùng cá nhân lẫn bí mật trong các cơ quan nhà nước thông qua tấn công vào camera là điều hoàn toàn có thật. Những thiết bị giám sát không an toàn có thể là tiền đề cho những cuộc tấn công mạng quy mô lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu hộ gia đình lẫn an ninh quốc gia.

Từ thực tế đó, năm 2018, VNPT đã được giao chủ trì đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo camera có tính bảo mật cao. Tháng 10 vừa qua, đề tài đã được nghiệm thu thành công và tiến hành sản xuất ra thị trường.

Quá trình nghiệm thu, VNPT đã triển khai thành công IP Camera tại Bộ KH&CN cũng như Bộ TT&TT với các công nghệ nổi bật như chip bảo mật phần cứng TrustX, mã hóa đường truyền theo giao thức DTLS v1.2, hỗ trợ chuẩn mã hóa dữ liệu AES 128, 192 và 256bit, hệ thống quản lý giám sát camera VMS, module phân tích video thông minh IVA, phần mềm system denfense.

Nói một cách dễ hiểu, VNPT đã làm chủ hoàn toàn việc sản xuất camera an ninh từ công đoạn nghiên cứu & phát triển đến ra thị trường. Đây là những kết quả quan trọng để VNPT tiến một bước xa hơn là cung cấp IP Camera ra thị trường, sản xuất sản phẩm Việt phục vụ người Việt.

Sản phẩm IP Camera của VNPT Technology

Hiện tại, VNPT Technology đã cung cấp hai loại thiết bị giám sát an ninh là Camera trong nhà (Home Vision HVIP01) và Camera ngoài trời (Home Vision HVOF01). Hai thiết bị này đều mang đến hình ảnh với độ phân giải cao (full HD), nhìn xuyên đêm, phát hiện nhanh chuyển động và đưa ra cảnh báo chính xác.

Đặc biệt, sản phẩm được trang bị bảo mật ba lớp gồm lớp truyền dẫn dữ liệu sử dụng tính năng mã hóa Secure Chip và DTLS để xác thực thiết bị, lớp mã hóa dữ liệu điều khiển trên đường truyền và lớp mã hóa dữ liệu lưu trữ trên ổ đĩa của máy chủ hệ thống VMS.

Đồng thời, sản phẩm cũng hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, lưu trữ video, hình ảnh trên cloud, thẻ nhớ và điện thoại di động. Người dùng cũng có thể kiểm tra hình ảnh ở camera trên cả điện thoại thông minh lẫn máy tính bảng.

Theo báo cáo của 6Wresearch, Việt Nam được đánh giá xếp hạng Top 1 thị trường hệ thống giám sát an ninh có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực, dự kiến CAGR (tỷ lệ tăng trưởng lũy kế hàng năm) đạt 12,4% trong giai đoạn 2016 - 2022. Nhu cầu về giải pháp kiểm soát truy cập, bảo mật an ninh và giám sát hiệu quả tại hệ thống các tòa nhà, văn phòng, nhà máy ngày càng tăng.

Trước nhu cầu đó, tính cấp thiết của việc có một sản phẩm IP Camera ‘make in Vietnam’ ở thời điểm này càng khẳng định sự hội nhập kịp thời của các sản phẩm, giải pháp công nghệ do chính người Việt làm chủ.

… đến các giải pháp thông minh

Xa hơn nữa, VNPT Technology còn cung cấp các giải pháp thông minh dựa trên sản phẩm IP Camera này. Chẳng hạn, dịch vụ VNPT Cam giúp giám sát điều khiển hình ảnh từ xa qua mạng Internet theo thời gian thực, ứng dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường học, cửa hàng, các công ty bảo vệ, hộ gia đình. Lợi ích của dịch vụ này là đơn giản dễ sử dụng, tiện dụng với người dùng cuối, có thể theo dõi ở bất cứ đâu.

Chia sẻ về lý do gia nhập thị trường camera thông minh, ông Vũ Tuấn Khanh, giám đốc Trung tâm kinh doanh sản phẩm giải pháp công nghệ (VNPT Technology) cho biết thị trường camera giám sát ở Việt Nam đang có nhu cầu lớn nhưng tồn tại nhiều sản phẩm trôi nổi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dùng. Những vụ việc lộ lọt hình ảnh nhạy cảm của người dùng bị phát tán trên mạng xã hội gần đây là minh chứng rõ nét. Thậm chí, các tổ chức và cơ quan Nhà nước cũng là đích ngắm mới của tội phạm mạng khi nhiều thông tin được lộ lọt từ chính các camera mất an toàn.

Gian hàng của VNPT Technology ở ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020

“Là một đơn vị tiên phong công nghệ Việt, VNPT Technology đã quyết định nghiên cứu phát triển và làm chủ hoàn toàn sản phẩm IP Camera để đảm bảo kiểm soát an toàn thông tin từ thiết bị phần cứng tới các ứng dụng phần mềm. Chúng tôi không chỉ bán thiết bị camera và phó mặc việc giám sát an ninh cho khách hàng, mà chúng tôi còn cung cấp dịch vụ camera giám sát, nhằm đảm bảo quyền riêng tư tốt nhất cho người sử dụng”, ông Vũ Tuấn Khanh cho biết thêm.

Được biết, các dòng sản phẩm Home Vision chỉ là một phần của giải pháp tổng thể ngôi nhà thông minh (One Home) mà VNPT Technology đang nghiên cứu triển khai. Nhưng không chỉ có ứng dụng cho hộ gia đình, giải pháp Home Vision còn có thể tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba và kết hợp các giải pháp khác như nông nghiệp thông minh, tòa nhà thông minh, giao thông thông minh…

Với độ phân giải cao, kết hợp với khả năng nhìn ban đêm rõ nét, IP Camera dễ dàng phát hiện các chuyển động, thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng. Bên cạnh đó, giải pháp còn đáp ứng các mô hình triển khai khá linh hoạt, dễ dàng tích hợp các hệ thống hiện có, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư và vận hành. Đây là điều kiện thuận lợi để ứng dụng cho các giải pháp thông minh nói trên.

Theo ông Huỳnh Quang Liêm, Phó TGĐ Tập đoàn VNPT, nhu cầu sử dụng camera an ninh cho xã hội số, chính phủ số là vô cùng lớn. Chỉ riêng lĩnh vực phát triển đô thị thông minh đã cần tới hàng trăm ngàn chiếc camera. Đơn cử, thời gian tới, TP.HCM sẽ lắp đặt tới 10.000 camera phục vụ cho giao thông, giám sát môi trường, phòng chống tội phạm... Ở các hộ gia đình, nhu cầu còn cao hơn thế khi mỗi hộ gia đình chỉ cần một đường truyền Internet cáp quang, nhưng có thể cần tới cả chục chiếc camera.

Theo báo cáo của Comparitech năm 2019, tổng số camera đang hoạt động ở nước ta khoảng 2,6 triệu chiếc nhưng 90% nguồn cung hiện nay là hàng trôi nổi đến từ Trung Quốc. Việc VNPT nghiên cứu và hoàn thiện giải pháp camera giám sát bảo mật với độ an toàn cao và giá thành hợp lý chính là tiền đề quan trọng để giải bài toán chuyển đổi số cho các lĩnh vực của xã hội bằng sản phẩm Việt.

Hiện VNPT Technology có khả năng sản xuất 5.000 chiếc camera an ninh/ngày. Dự kiến trong năm 2021, nước ta sẽ nhập khẩu 4 triệu chiếc camera. Đây là cơ hội vàng không thể bỏ qua để các doanh nghiệp như VNPT chiếm lĩnh thị trường và đặt dấu ấn thương hiệu Việt ngay trên sân nhà.

Hữu Phương