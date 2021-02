Vừa trắng án, ông Trump tiếp tục bị kiện

Cụ thể, hôm 16/2, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Bennie Thompson cũng là hạ nghị sĩ Dân chủ bang Mississippi đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani vì âm mưu với các tổ chức cực đoan để kích động bạo loạn ở Washington vào hôm 6/1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và luật sư Rudy Giuliani bị kiện vì kích động bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này đăng tải trên trang web của Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) - tổ chức ủng hộ vụ kiện thay mặt nhà lập pháp đệ trình một tuyên bố yêu cầu bồi thường lên tòa án của Quận thủ đô Columbia.

Ông Thompson đệ trình lên tòa án liên bang với tư cách cá nhân khi cho rằng: “Cuộc bạo loạn hôm 6/1 là kết quả của kế hoạch được dàn dựng kỹ lưỡng bởi ông Trump, Giuliani và các nhóm cực đoan như Oath Keepers và Proud Boys. Toàn bộ họ có cùng mục tiêu là dựa vào sự hăm dọa, quấy nhiễu và đe dọa để ngăn chặn việc xác nhận phiếu đại cử tri”.

Theo ông Thompson, đơn kiện trích dẫn một luật được thông qua sau cuộc Nội chiến chống lại bạo lực từ tổ chức Ku Klux Klan năm 1871 - cho phép thực hiện quy trình tố tụng dân sự chống lại người sử dụng “vũ lực hoặc đe dọa” nhằm ngăn cản bất kỳ ai thực hiện nhiệm vụ công. CNN cho biết, đây là vụ kiện dân sự đầu tiên chống lại ông Trump liên quan đến việc những người ủng hộ ông đã xông vào Điện Capitol.

Trong đơn kiện, đảng Dân chủ cho rằng vụ bạo loạn ở Điện Capitol là kết quả của một kế hoạch rõ ràng do ông Trump, Giuliani và các tổ chức cực đoan nhằm ngăn chặn kết quả bầu cử được thông qua. Ông Thompson yêu cầu hình phạt và bồi thường thiệt hại nhưng không nêu cụ thể.

“Trong nhiều tháng, trước khi xảy ra bạo loạn, ông Trump và Giuliani được cho là đã huy động và chuẩn bị những người ủng hộ để tấn công”, thông cáo báo chí cho biết.

Ngoài ra, theo các nguồn tin, một số thành viên đảng viên Dân chủ trong Quốc hội dự kiến ​​sẽ ủng hộ vụ kiện. Trong khi đó, cố vấn Jason Miller của cựu lãnh đạo Mỹ ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trong đơn kiện, nói rằng ông Trump không kích động hay âm mưu kích động bạo lực trong ngày 6/1 ở Điện Capitol.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ đề xuất của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ bạo loạn hôm 6/1 tại Điện Capitol, ủy ban này sẽ giống với ủy ban được thành lập sau vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại New York và Lầu Năm Góc.

“Tất nhiên, quyết định thành lập ủy ban này là do Quốc hội đứng sau, nhưng tổng thống chắc chắn sẽ ủng hộ. Ông ấy ủng hộ những nỗ lực tiến tới vấn đề này”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Được biết, ủy ban cũng sẽ xem xét “các sự thật và nguyên nhân liên quan tới sự chuẩn bị và phản ứng của cảnh sát Điện Capital và các lực lượng thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương khác”.

Đồng thời, bà Pelosi cũng chỉ định Tướng Russel Honore, người từng điều phối ứng phó với siêu bão Katrina, đánh giá vấn đề an ninh tại Điện Capitol sau vụ bạo loạn làm 5 người thiệt mạng. Theo bà Pelosi, dựa vào các phát hiện sơ bộ của ông, quốc hộ phải phân bổ thêm quỹ “nhằm bảo đảm sự an toàn cho các thành viên và an ninh của Điện Capitol”.

Những sự kiện mà con người chờ đợi nhưng không bao giờ xảy ra Con người đã xây dựng boongke trong trường hợp xảy ra ngày tận thế, tưởng tượng gặp gỡ bản sao của chính mình và háo hức gặp người ngoài hành tinh, nhưng mọi chuyện đã không xảy ra.

Thanh Bình (lược dịch)