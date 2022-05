Tỷ phú Elon Musk bị điều tra sau vụ mua Twitter

Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho hay, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đang điều tra việc tỷ phú Elon Musk tiết lộ muộn về việc mua cổ phiếu Twitter.

Ấn phẩm này giải thích rằng, theo luật của Mỹ, trong vòng 10 ngày sau khi mua hơn 5% cổ phần của một công ty, nhà đầu tư phải thông báo cho các cổ đông của công ty về việc này. Điều này là cần thiết để các cổ đông biết trước về ý định giành quyền kiểm soát công ty của nhà đầu tư.

Trước đó, ông Musk công khai thông báo rằng ông sở hữu 9,2% cổ phần của Twitter vào ngày 4/4, mặc dù ông đã sở hữu hơn 5% cổ phần vào ngày 14/3.

Tỷ phú Elon Musk đã được Twitter đồng ý cho mua lại mạng xã hội này với giá 44 tỉ USD. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia được Wall Street Journal phỏng vấn lưu ý rằng, nếu doanh nhân này báo cáo về việc mua cổ phần chứng khoán được chỉ định đúng thời hạn, giá trị của cổ phiếu Twitter có thể tăng lên đáng kể. Như vậy, theo ước tính của Wall Street Journal, doanh nhân người Mỹ gốc Nam Phi đã tiết kiệm được ít nhất 143 triệu USD.

Wall Street Journal nhấn mạnh, cuộc điều tra của SEC có thể sẽ không làm thay đổi trật tự thương vụ mua lại Twitter của ông Musk.

Các chuyên gia của Wall Street Journal cho rằng, vị tỷ phú này sẽ có thể tránh được các vụ kiện dựa trên kết quả của cuộc điều tra đang diễn ra.

Được biết, về lý do mua lại Twitter, tỷ phú giàu nhất hành tinh cho biết, muốn đưa mang xã hội này quay trở lại thuở ban đầu, khi mọi người được công khai thảo luận một cách tự do.

Tuy nhiên, ông Musk khẳng định sẽ vẫn tuân thủ các quy định pháp luật, kể cả bất kì đạo luật mới nào được thông qua nhằm hạn chế tự do phát ngôn trên mạng xã hội.

Ông Musk từng cho rằng, Twitter chưa thể hiện được tiềm năng tự do ngôn luận. Giống như các nền tảng mạng xã hội khác, Twitter đang cố gắng ngăn chặn các nội dung tiêu cực, bao gồm bạo lực, lời nói thù hận hoặc thông tin sai lệch độc hại. Do đó, nhiều người nổi tiếng cảm thấy quyền tự do ngôn luận của họ chưa được tôn trọng.

Trong khi đó, Twitter cho biết hội đồng quản trị đang tiếp tục tiến hành một cuộc xem xét cẩn thận, toàn diện và có cân nhắc để xác định hướng hành động vì lợi ích tốt nhất của công ty và tất cả các cổ đông Twitter.

Tỷ phú Musk hiện có hơn 83 triệu người theo dõi trên Twitter. Cách ông sử dụng mạng xã hội này gây nhiều tranh cãi khi ông chia sẻ mọi thứ, từ hình ảnh meme, thảo luận về hướng đi của công ty, cho đến việc chỉ trích các chính trị gia, hay đưa ra những nhận xét làm biến động thị trường tiền điện tử.

Gần đây, vị tỷ phú này nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu “mở khóa tiềm năng phi thường” của Twitter. Trong tuyên bố mới đây, ông Musk cho biết, muốn “làm cho Twitter tốt hơn bao giờ hết bằng cách nâng cao sản phẩm với các tính năng mới, biến các thuật toán thành mã nguồn mở để tăng độ tin cậy, đánh bại chương trình thư rác và xác thực con người”.

Thanh Bình (lược dịch)

