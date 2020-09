Tình hình Syria: Quân đội Nga 'bao vây' lực lượng Mỹ ở mỏ dầu Syria

Trực thăng Mỹ bị rơi ở phía bắc Syria

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ đã bị rơi ở tỉnh Al-Hasakah, phía đông bắc Syria vào ngày 15/9.

Hiện trường vụ tai nạn đã được dàn xe bọc thép của quân đội Mỹ phong tỏa. Hiện loại trực thăng và nguyên nhân dẫn tới tai nạn chưa được công bố.

Trực thăng quân đội Mỹ trong một cuộc huấn luyện. (Ảnh: Reuters)

Vụ tai nạn được xác định xảy ra ở làng Tel Haddad nằm gần thị trấn Al-Ya'rubiyah và sát biên giới Iraq.

Lầu Năm Góc và các lực lượng quân sự Mỹ ở Syria cũng như phía Iraq vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin được SANA công bố.

Vào năm 2018, một chiếc trực thăng tìm kiếm và cứu nạn Sikorsky HH-60 Pave Hawk của quân đội Mỹ cũng đã bị rơi ở phía tây Iraq gần biên giới Syria, khiến toàn bộ 7 người có mặt trên trực thăng thiệt mạng.

Kể từ năm 2014, liên quân do Mỹ đứng đầu đã cho triển khai tấn công lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Song hoạt động của quân đội Mỹ ở Syria không nhận được sự chấp thuận từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và chính quyền Damascus. Chính phủ Syria cũng đã nhiều lần ra tuyên bố khẳng định, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở quốc gia Trung Đông này là bất hợp pháp.

Quân đội Nga bao vây liên quân Mỹ

Theo hãng tin AMN, các xe bọc thép của Nga dưới sự yểm trợ của dàn trực thăng trên không đã di chuyển về phía khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của liên quân do Mỹ đứng đầu ở phía đông bắc Syria.

Mục đích của phái đoàn quân sự Nga là giám sát sự hiện diện trái phép của liên quân Mỹ ở khu vực. Trong quá trình tuần tra, các binh sĩ Nga đã đi giám sát 10 khu vực định cư trái phép.

Hồi đầu tháng Tám, chính phủ Nga đã chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đánh cắp dầu mỏ ở Syria, sau khi Mỹ ký kết một thỏa thuận với lực lượng người Kurd về việc khai thác và buôn bán tại các mỏ dầu ở phía đông bắc Syria.

Còn trong sáng ngày 15/9, không quân Nga đã cho triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào phía bắc tỉnh Idlib, tiêu diệt hàng loạt mục tiêu sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Những báo cáo ban đầu từ khu vực tây bắc Syria cho hay, dưới sự hỗ trợ của máy bay trinh sát, không quân Nga đã ném bom hạng nặng xuống thị trấn Ma’arat Al-Nu’man. Nguồn tin cho biết thêm, khả năng trại huấn luyện của quân nổi dậy ở khu vực đã bị tiêu diệt. Hiện chưa có thông tin thêm về vụ việc.

Vụ tấn công vào ngày 15/9 đánh dấu lần đầu tiên không quân Nga tiến hành không kích trong tháng Chín. Không quân Nga cũng chưa cho tấn công ở phía tây bắc Syria do chưa nhận được thông tin về hoạt động tập hợp lực lượng trái phép và âm mưu tấn công từ phía quân nổi dậy.

Cùng lúc, phiến quân Syria ở phía nam Idlib được cho đã tấn công quy mô lớn vào các vị trí của quân đội Syria nằm gần chiến tuyến ở vùng Jabal Al-Zawiya. Đáp trả, quân chính phủ Syria đang cho triển khai phóng tên lửa và đạn pháo vào các vị trí ẩn náu của phiến quân.

Trong khi đó, Thiếu tướng Alexander Grinkevich tại Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cho hay, các tay súng phiến quân thuộc lực lượng khủng bố Jabhat al-Nusra đã nã pháo vào hai khu dân cư ở hai tỉnh Aleppo và Idlib của Syria.

“Hai khu định cư bị nã pháo là Bala ở tỉnh Aleppo và Mellaja ở tỉnh Idlib từ vị trí của phe phiến quân Jabhat al-Nusra”, Sputnik dẫn lời ông Grinkevich.

Cũng theo ông Grinkevich, quân đội Nga – Thổ Nhĩ Kỳ đã cho tiến hành cuộc tuần tra chung lần thứ 92 tại tỉnh Al Hasakah.

Theo ông Grinkevich, cảnh sát quân sự Nga tiếp tục tuần tra ở quận Manbij thuộc tỉnh Aleppo trên hai tuyến đường. Ngoài ra, các đơn vị của cảnh sát quân sự Nga cũng sẽ tuần tra những tuyến đường khác ở tỉnh Aleppo, Raqqa và Al Hasakah.

Đánh bom ở Afrin, 7 người chết

Một vụ đánh bom xe đã xảy ra ở vùng Afrin của Syria khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương vào ngày 14/9.

Khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và từng chứng kiến hàng loạt vụ tấn công.

Vùng Afrin bị các tay súng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng chiếm đóng vào tháng 3/2018, sau 2 tháng lực lượng này giao tranh với quân nổi dậy Các lực lượng bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).

