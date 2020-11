Tình hình Syria: Loạt xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ bị quân đội Syria tiêu diệt

Loạt xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ bị quân đội Syria bắn phá; IS tấn công liên tiếp vào quân đội Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục rút quân

Trong vòng 3 ngày liên tiếp, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho rút quân khỏi 2 vị trí chiến lược ở phía tây bắc Syria.

Theo hãng tin AMN, nguồn tin từ tỉnh Aleppo cho hay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho rút quân và thiết bị khỏi khu vực Saraqib. Hành động này kết thúc sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực mà trước đây Ankara có ý định ngăn chặn quân đội Syria tấn công và giành thêm ưu thế ở tỉnh Idlib.

Thổ Nhĩ Kỳ rút quân và thiết bị khỏi chốt quan sát ở Syria. (Ảnh minh họa)

Báo cáo nhấn mạnh thêm, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng nhiều xe tải để vận chuyển binh sĩ và các thiết bị hạng nặng từng hoạt động ở chốt quan sát Saraqib trong nhiều tháng.

Giống như các hoạt động rút quân trước đây khỏi những khu vực nằm trong sự kiểm soát của quân đội Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng mất vài ngày để dọn sạch khỏi Saraqib.

Với việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi chốt quan sát ở Saraqib đồng nghĩa với quân chính phủ Syria sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát ở khu vực này bao gồm các vị trí quanh đường cao tốc chiến lược M-5.

Trước khi rút khỏi Saraqib, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rút quân khỏi chốt quan sát ở khu vực Rashideen 5. Giống như Saraqib, khu vực Rashideen 5 cũng đã hoàn toàn nằm trong tay quân chính phủ Syria từ vài tháng qua.

Còn theo thông báo hôm 26/11 của Thiếu tướng Alexander Grinkevich thuộc Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga, các tay súng phiến quân thuộc nhóm Mặt trận Nusra đã triển khai 29 vụ tấn công dọc vùng hạ nhiệt căng thẳng ở phía tây bắc tỉnh Idlib.

Cũng theo Tướng Grinkevich, Nga – Thổ đã cùng tiến hành cuộc tuần tra chung lần thứ 111 ở tỉnh Aleppo dọc tuyến dường từ Garib tới Bir-Kantari và ngược lại.

“Tại vùng hạ nhiệt căng thẳng, 29 vụ tấn công đã được ghi nhận do nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra thực hiện ở tỉnh Idlib là 26 vụ, Hama 1 vụ, Latakia 2 vụ”, ông Grinkevich nói.

Phía Nga không phát hiện bất cứ vụ tấn công nào do các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng thực hiện trong ngày 25/11.

Hồi đầu tháng 11, quân đội Nga cho hay các nhóm phiến quân đang có kế hoạch thực hiện vụ tấn công nhằm vào khu định cư trong vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib và sau đó đổ lỗi cho quân chính phủ Syria và không quân Nga .

IS tấn công quân đội Syria

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vẫn tiếp tục tấn công vào phía đông tỉnh Hama nhằm vào các vị trí của quân đội Syria ở gần đường ngang Ithriya.

Thậm chí, vụ tấn công của IS vào một đơn vị của quân đội Syria ở phía đông tỉnh Hama hôm 25/11 đã khiến nhiều binh sĩ Syria thương vong.

Không lâu sau cuộc tấn công của IS, quân đội Syria và Lực lượng Quốc phòng Quốc gia (NDF) đã điều thêm quân tăng cường tới phía đông Hama để đẩy lùi IS. Nhờ quân tăng viện, quân chính phủ Syria đã đánh đuổi được IS khỏi khu vực Ithriya.

Chưa dừng lại, tới ngày 26/11, IS tiếp tục tấn công vào phía đông Hama và Homs. Đáp trả, quân đội Syria cho phản công quy mô lớn không chỉ đẩy lùi các tay súng IS, mà còn ngăn chặn nhóm khủng bố giành thêm đất. Hậu quả sau 2 vụ tấn công trên, IS đã hứng thiệt hại nặng về người.

Kể từ đầu năm 2020, IS đã di chuyển hoạt động từ phía đông vùng Badiya Al-Sham sang tỉnh Hama và Al-Raqqa. Tuy nhiên, hai khu vực này được đánh giá là thiếu kiên cố, trong khi IS cũng không có đủ lực lượng để bảo vệ phần đất chiếm đóng.

Xe bọc thép Thổ Nhĩ Kỳ bị tàn phá

Những bức ảnh mới được một nhóm đối lập Syria công bố trên trang web cho thấy, một số xe bọc thép do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho các nhóm phiến quân tham gia cuộc giao tranh ở phía nam tỉnh Idlib hồi đầu năm nay đã bị quân đội Syria tiêu diệt.

Theo những bức ảnh được hãng tin Smart công bố, các phương tiện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ bị quân đội Syria phá hủy nằm tại thị trấn Kansafra thuộc vùng Jabal Al-Zawiya thuộc tỉnh Idlib.

Cụ thể, cuộc giao tranh quy mô lớn giữa quân đội Syria với các tay súng phiến quân ở vùng Jabal Al-Zawiya hồi đầu năm nay khi quân chính phủ cố giành lại phần lãnh thổ rộng lớn từ tay quân nổi dậy ở tỉnh Idlib và Aleppo.

Minh Thu (lược dịch)