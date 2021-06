Tình báo Mỹ bế tắc trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19

The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho hay, tình báo nước này do chính quyền ông Biden giao nhiệm vụ tìm nguyên nhân của đại dịch Covid-19, đã không thể xác định nguyên nhân gây ra và rơi vào bế tắc.

Theo đó, thông tin tình báo không thể đưa ra kết luận cuối cùng về sự xuất hiện của dịch bệnh và khó có thể làm như vậy cho đến khi kết thúc giai đoạn được phân bổ cho việc này.

Tổng thống Biden, hôm 26/5 yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ tăng cường nỗ lực thu thập và phân tích thông tin rồi báo cáo lại cho ông trong vòng 90 ngày về khả năng virus truyền từ động vật sang người hay rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Tình báo Mỹ bế tắc trong cuộc điều tra Covid-19. (Ảnh: Global Look Press)

Tuy nhiên, cộng đồng tình báo Mỹ khó có thể đưa ra câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi của ông Biden ngay cả sau 90 ngày, vì họ vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục ủng hộ nguyên nhân này hoặc nguyên nhân kia.

Trong khi đó, Trung Quốc đã phản đối cuộc điều tra này, nói rằng việc truy tìm nguồn gốc Covid-19 là câu hỏi khoa học và không nên để cơ quan tình báo của nước khác thực hiện.

Mới đây, trong bài phát biểu ngày 5/6 tại Hội nghị đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina. Ông Trump gợi ý Trung Quốc phải bồi thường 10.000 tỉ USD và chịu trách nhiệm trước thế giới vì những thiệt hại do Covid-19 gây ra.

Trước đó, tình báo Anh không loại trừ một nguyên nhân mà theo đó, đại dịch toàn cầu bắt đầu với sự rò rỉ của Covid-19 từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu của Trung Quốc ở Vũ Hán. Cộng đồng tình báo coi một kịch bản như vậy là có thể xảy ra.

Theo trưởng cố vấn y tế của Nhà Trắng, ông Anthony Fauci mặc dù nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người, nhưng vẫn chưa thể khẳng định 100% về điều này và cần một cuộc điều tra.

Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ Xavier Becerra cùng ngày hối thúc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mở cuộc điều tra thứ hai về nguồn gốc đại dịch.

“Giai đoạn hai của cuộc nghiên cứu nguồn gốc Covid-19 phải được tiến hành với điều kiện minh bạch, dựa trên khoa học và trao cho các chuyên gia quốc tế quyền độc lập trong việc đánh giá đầy đủ nguồn gốc của virus và những ngày đầu bùng phát dịch”, ông Becerra nói.

Vào tháng 2, WHO cho biết, sau gần một tháng gặp gỡ và đi thăm các địa điểm tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên, để tìm kiếm manh mối về nguồn gốc đại dịch Covid-19, phái đoàn điều tra quốc tế do WHO dẫn đầu chiều 9/2 đã tổ chức họp báo công bố kết quả phát hiện.

Ông Peter Ben Embarek, người đứng đầu phái đoàn chuyên gia cho hay, “kết luận là chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về các đợt bùng phát lớn có thể liên quan đến các ca mắc Covid-19 trước tháng 12/2019 ở Vũ Hán hoặc các nơi khác”.

Ông cũng cho rằng khả năng virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm - vốn là chủ đề của các thuyết âm mưu - là cực kỳ khó xảy ra và không cần nghiên cứu thêm.

Thanh Bình (lược dịch)