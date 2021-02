Tiết lộ ‘sốc’ về số tiền thiệt hại sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ

Washington Post mới đây trích dẫn các nguồn tin cho biết, tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về gian lận bầu cử, xem xét các vụ kiện liên quan, cũng như vụ bạo loạn trên lãnh thổ của Điện Capitol vào ngày 6/1, tổng cộng khiến những người nộp thuế Mỹ thiệt hại 519 triệu USD.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: EPA-EFE)

“Chi tiêu tăng lên hàng ngày, khi các cơ quan chính phủ ở tất cả các cấp buộc phải sử dụng ngân sách để đáp trả các hành động của ông Trump và những người ủng hộ ông sau cuộc bao loạn ngày 6/1 tại Đồi Capitol”, Washington Post viết.

Đặc biệt, hơn 480 triệu USD đã được sử dụng để triển khai binh lính Vệ binh Quốc gia tại Washington cho đến giữa tháng 3 do nguy cơ xảy ra tình trạng bất ổn mới. Các bang đã chi khoảng 28 triệu USD cho các biện pháp an ninh trước ngày nhậm chức của Tổng thống Biden vào ngày 20/1. Trước đó, 2,2 triệu USD đã được dùng để kiện tụng và bảo vệ các quan chức trong cuộc bầu cử. Theo công bố, hậu quả tài chính của những sự kiện này có thể cao hơn đáng kể so với số liệu được ghi chép.

Trước đó, quân đội Mỹ xác nhận có khoảng 25.000 binh sĩ Vệ binh quốc gia được triển khai tại Thủ đô Washington D.C cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Trong khi đó, theo Daniel Hokanson, người đứng đầu lực lượng Vệ binh quốc gia cho biết, gần 7.000 vệ binh được triển khai theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ, Cảnh sát Quốc hội và Cảnh sát Công viên Mỹ.

Hôm 6/1, Mỹ đã trải qua một biến cố chưa từng xảy ra trong lịch sử nước này khi trụ sở Quốc hội Mỹ bị coi là đã thất thủ, khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Lý do là bởi hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xâm phạm vòng ngoài của Điện Capitol ngay khi phiên họp chung của Quốc hội Mỹ đang diễn ra để chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Một số người trong số này sau đó đã đột nhập vào tòa nhà, xâm nhập vào các phòng của Hạ viện và Thượng viện cũng như một số văn phòng khác trước khi rút lui. Vụ bạo loạn đã khiến phiên họp toàn thể của Quốc hội phải tạm dừng, nhiều nghị sĩ phải sơ tán.

Hôm 25/1, Hạ viện Mỹ đã chính thức chuyển lên Thượng viện bản luận tội cựu Tổng thống Trump sau khi thông qua điều khoản luận tội vào đêm 13/1 với đa số phiếu tán thành. Một ngày sau đó, Thượng viện Mỹ cũng bác bỏ kiến nghị của các nghị sĩ đảng Cộng hòa nhằm ngăn chặn kế hoạch luận tội cựu Tổng thống Trump.

Về phía cựu Tổng thống Mỹ, ông đã từ chối đề nghị của các nghị sĩ tại Hạ viện nước này về cung cấp lời khai tại phiên luận tội ông ở Thượng viện vào đầu tuần tới liên quan đến vụ bạo loạn xảy ra tại Đồi Capitol ngày 6/1.

Đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Trump thông báo ông sẽ không có mặt tại phiên luận tội ở Thượng viện, dự kiến bắt đầu từ ngày 9/2 tới. Cố vấn của ông Trump, Jason Miller, cho biết cựu tổng thống sẽ không cung cấp lời khai vào tiến trình xét xử mà ông cho là “vi hiến”.

Thanh Bình (lược dịch)