Thực hư binh sĩ Đài Loan chuẩn bị tới Mỹ?

Tờ Liberty Times đưa tin, Đài Loan sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm thử nghiệm hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở trường bắn tên lửa White Sands, nơi thử nghiệm vũ khí của quân đội Mỹ nằm ở bang New Mexico, vùng tây nam nước Mỹ. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc diễn tập của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot PAC-3 tiến hành thử nghiệm. (Ảnh minh họa)

Theo đó, các quan chức Đài Loan sẽ cử khoảng 40 cá nhân tham gia cuộc tập trận thử nghiệm hệ thống Patriot PAC-3 tại Mỹ.

Trong cuộc tập trận này, một máy bay không người lái (UAV) được ngụy trang làm tên lửa tầm trung của Trung Quốc để các binh sĩ Đài Loan thực hành phóng ít nhất 2 tên lửa Patriot nhằm phá hủy mục tiêu. Thêm một quả tên lửa khác được phóng trong trường hợp 1 trong 2 quả tên lửa ban đầu không may bắn trượt mục tiêu.

Theo các quan chức quân sự giấu tên, Đài Loan tiến hành những cuộc tập trận như trên 2 năm/lần và đều diễn ra ở Mỹ do liên quan tới vấn đề an ninh. Do đó, cuộc tập trận tiếp theo của Đài Loan ở Mỹ sẽ diễn ra trong hoặc sau năm 2022.

Tuy nhiên, thời gian chính xác binh sĩ Đài Loan tới Mỹ để tập trận và thử nghiệm vũ khí hiện vẫn chưa được quyết định. Hoạt động này cũng không nằm trong khoản chi ngân sách quốc phòng của Đài Loan trong năm nay.

Được biết, Đài Loan đã chi tổng cộng 179 tỉ Đài tệ (6,4 tỉ USD) cho hoạt động mua 6 hệ thống PAC-3 và 3 lần tiến hành hiện đại hóa các hệ thống PAC-2 đang sử dụng.

Thông tin binh sĩ Đài Loan tới Mỹ tập trận được công bố giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung về vấn đề Đài Loan đang nóng hơn bao giờ hết.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”. Trong khi đó, thời gian gần đây, chính quyền Washington liên tiếp có động thái tăng cường tương tác ngoại giao với Đài Bắc.

Hồi tuần trước, chuyên gia quân sự Trung Quốc Du Wenlong nhận định những cuộc tập trận mà quân đội Trung Quốc tiến hành thời gian gần đây trên biển Hoa Đông dường như “nhắm vào” Đài Loan.

“Đài Loan là mục tiêu. Bắc Kinh đang gửi đi lời cảnh báo nghiêm túc tới Đài Bắc liên quan tới các mối quan hệ tương tác quân sự với Washington”, ông Du nhấn mạnh.

Cũng theo ông Du, trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan, các lực lượng quân sự Trung Quốc “sẽ không để Mỹ có cơ hội can thiệp”.

Trong khi đó, gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố Washington “không muốn đối đầu với Bắc Kinh. Theo ông Austin, Mỹ “cam kết theo đuổi mối quan hệ bền vững và mang tính xây dựng với Trung Quốc bao gồm các hoạt động liên lạc giải quyết khủng hoảng mạnh mẽ hơn với quân đội Trung Quốc”.

