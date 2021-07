Thế giới đầy ấn tượng qua những hình ảnh đặc sắc nhất tuần

Theo trang Worldometers, đến nay toàn cầu ghi nhận gần 189,74 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 4,08 triệu trường hợp tử vong và xấp xỉ 173,15 triệu bệnh nhân bình phục.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Indonesia (56.757 ca), Brazil (52.789 ca) và Anh (48.553 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (1.444 ca), Indonesia (982 ca) và Nga (791 ca).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo số ca tử vong do có liên quan tới dịch Covid-19 tại châu Phi đã tăng tới 43% chỉ trong vòng 1 tuần qua, do tình trạng thiếu ôxy và giường chăm sóc đặc biệt.

Theo dữ liệu của WHO, số bệnh nhân tử vong do mắc Covid-19 tại châu Phi tăng lên 6.273 ca trong tuần từ 5-11/7, so với mức tương ứng 4.384 ca của tuần trước đó.

Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, bà Matshidiso Moeti cho biết con số này là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng rằng các bệnh viện ở những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất đang tiến tới “điểm giới hạn”.

Trong bối cảnh các ca bệnh tăng nhanh ở nhiều nước, ngày 15/7, Ủy ban khẩn cấp của WHO cảnh báo những biến thể mới gây lo ngại của virus SARS-CoV-2 có thể lây lan toàn cầu, gây khó khăn hơn cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.

Trong một tuyên bố, ủy ban trên cho biết đại dịch Covid-19 chưa biết khi nào mới chấm dứt, đồng thời nhấn mạnh khả năng cao các biến thể mới và có thể nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện, lây lan toàn cầu và khó kiểm soát.

Dưới đây là bộ sưu tập những bức ảnh sống động và giàu cảm xúc nhất do RIA tổng hợp:



Tỷ phú Richard Branson, sáng lập viên công ty Virgin Group trên tàu du hành vũ trụ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì các buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh 14/7 hay còn gọi là Ngày Bastille khi đất nước phải đối mặt với sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19.

Người cưỡi ngựa bị ngã trong một cuộc đua tại Calgary ở Canada.

Tia sét đánh qua cây cầu Rainbow và biểu tượng Olympic ở Tokyo.

Người dân xếp bình oxy rỗng bên ngoài một nhà máy ở Myanmar.

Lễ vật dâng lên nữ thần Kali tại lễ hội Bonalu ở Ấn Độ.

Người mẫu Bella Hadid trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2021.

Một con mèo ở làng Schuld của Đức sau trận mưa lũ lớn.

Hậu quả của lũ lụt ở Ấn Độ.

Biệt kích Afghanistan tịch thu lá cờ của Taliban trong một chiến dịch ở Kandahar.

Thanh Bình (lược dịch)