Ông Biden hoàn thành lời hứa gì với ông Putin?

“Khi tôi gặp Tổng thống Putin vào tháng 6, tôi đã nói rõ rằng Mỹ sẽ hành động để đưa tội phạm mạng ra trước công lý. Chúng tôi đã làm điều đó”, RIA dẫn lời chánh văn phòng Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Theo đó, tài liệu được công bố sau khi có thông tin rằng Mỹ đã đưa ra cáo buộc gian lận mạng chống lại công dân Nga Yevgeny Polyansky và Yaroslav Vasinsky người Ukraine.

“Chúng tôi đang sử dụng toàn bộ quyền lực của chính phủ liên bang để ngăn chặn hoạt động tội phạm mạng, tăng cường phòng thủ ở đất nước, chống lại việc lạm dụng tiền ảo để đòi tiền chuộc cũng như sử dụng hợp tác quốc tế để phá vỡ hệ sinh thái tiền tệ”, ông Biden nói.

Ông Biden nói thêm, vẫn còn nhiều việc phải làm theo hướng này, nhưng Mỹ đã thực hiện các bước quan trọng để củng cố cơ sở hạ tầng.

Theo ông Biden, chính quyền của ông sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ hiện có để bảo vệ người Mỹ và các lợi ích của Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh mạng.

Trước đó, Polyansky và Vasinsky ở Mỹ bị nghi ngờ có liên quan đến một nhóm tin tặc đã tham gia vào mạng lưới ransomware (mã độc tống tiền) và nhận được hơn 200 triệu USD tiền điện tử từ các nạn nhân.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các thành viên của nhóm đã sử dụng phần mềm Sodinokibi/REvil, phần mềm này đã thâm nhập vào khoảng 175 nghìn máy tính trên khắp thế giới. Hai người này hiện đang bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Các thành viên nhóm hacker REvil bị buộc tội trong vụ tấn công hồi tháng 7 nhằm vào công ty công nghệ thông tin Kaseya và gián tiếp là khách hàng của công ty này.

Được biết, Vasinsky đã bị bắt giữ ở Ba Lan và đang chờ dẫn độ sang Mỹ, nơi người này bị buộc 11 tội danh. Trong khi, Polyansky, theo CNN, hiện vẫn còn đang tự do.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Polyansky bị buộc tội “tấn công mạng với mục đích tống tiền”. Cũng theo Bộ này, công dân Nga đã nhận tổng cộng 13 triệu USD từ các nạn nhân, trong đó hơn 6 triệu USD đã bị tịch thu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các nhà chức trách nước này đang treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin giúp xác định các thủ lĩnh của nhóm Sodinokibi/REvil.

Trước đó, hôm 3/11, Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc giải quyết các vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế đã ủng hộ dự thảo nghị quyết do Nga, Mỹ cùng soạn thảo về an ninh mạng. Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn việc sử dụng tài nguyên và công nghệ thông tin cho các mục đích tội phạm và khủng bố.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ về không phổ biến hạt nhân, ông Jeffrey Eberhardt cho rằng việc Mỹ và Nga cùng dự thảo nghị quyết về không gian mạng cho thấy hai nước có thể hợp tác về những vấn đề hai bên cùng chú trọng. Ông Eberhardt nhấn mạnh, điều quan trọng là 2 nước có thể phối hợp khi cần thiết.

