Những hình ảnh nổi bật nhất thế giới trong tháng Tư

Thi thể bệnh nhân nhiễm virus corona được chôn tại đảo Hart, thành phố New York hôm 9/4. Thành phố New York đã sử dụng khu vực đảo Hart để chôn những người chết không rõ danh tính hoặc gia đình không thể tổ chức đám tang từ thế kỷ 19. Trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành tại đây, trung bình mỗi tuần có 25 thi thể được chôn cất ở đảo Hart, bờ biển phía đông của New York. Con số này bắt đầu tăng kể từ tháng Ba khi dịch Covid-19 gia tăng mạnh tại New York.