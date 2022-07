Cùng chiêm ngưỡng lại những bức ảnh đầy cảm xúc, sống động và ý nghĩa nhất được các nhiếp ảnh gia ghi lại trong tuần lễ vừa qua.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 23/7 kích hoạt cảnh báo cao nhất về sự lây lan của dịch đậu mùa khỉ, coi đây là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với WHO hiện coi đậu mùa khỉ là mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe toàn cầu, do đó, thế giới cần phối hợp hành động để ngăn chặn nguy cơ bùng phát đại dịch.

Tuyên bố này không có ý nghĩa bắt buộc chính phủ các nước hành động, nhưng là một lời kêu gọi hành động khẩn cấp, WHO chỉ có thể đưa ra những hướng dẫn, khuyến nghị cho các quốc gia thành viên.

Quyết định trên được đưa ra sau khi WHO triệu tập cuộc họp của ủy ban chuyên gia. Đây là cuộc họp thứ 2 của ủy ban trên nhằm đánh giá liệu có phải tình hình đang xấu đi trong bối cảnh WHO đã nhận được báo cáo hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 75 quốc gia. Số ca nhiễm bệnh tăng 77% trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.

Đợt lây lan này của bệnh đậu mùa khỉ được cho là khá bất thường bởi nó lan nhanh cả ở các nước Bắc Mỹ và châu Âu, trong khi trước kia chủ yếu ghi nhận ở châu Phi. Châu Âu hiện là "tâm dịch" với hơn 80% số ca đậu mùa khỉ toàn cầu ghi nhận trong năm 2022. Mỹ báo cáo hơn 2.000 ca ở 43 bang.

Mặc dù đậu mùa khỉ bị coi là vấn đề khẩn cấp toàn cầu, nhưng theo WHO, nhóm người hiện có nguy cơ cao nhất là nam giới quan hệ đồng giới. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: "Điều này có nghĩa đây là dịch bệnh hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu chúng ta có những chiến lược phù hợp với đúng nhóm người có nguy cơ".

Sau đây là những hình ảnh đặc sắc nhất thế giới tuần qua:

Một phụ nữ chơi bóng trong giải vô địch ở Puno, Peru.

Khu cắm trại Les Flots Bleus bị thiêu rụi trong đám cháy rừng ở Pyla-sur-Mer, gần Arcachon, miền Tây Nam nước Pháp.

Lễ hội với nước hàng năm trên các đường phố của quận Vallecas ở Madrid, Tây Ban Nha.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (từ trái sang phải) chụp ảnh chung trước khi bắt đầu cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia - những người bảo lãnh cho Hội nghị Astana nhằm hỗ trợ giải quyết tình hình Syria.

Lính cứu hỏa và cảnh sát sơ tán một phụ nữ lớn tuổi khỏi nhà của bà ở Penteli do cháy rừng ở Hy Lạp.

Khách tham quan triển lãm “Khoa học, Công nghệ, Công nghiệp và Nghệ thuật” Technopolis, mô phỏng ô nhiễm môi trường biển, ở Buenos Aires, Argentina.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella ký sắc lệnh giải tán Quốc hội trước sự chứng kiến ​​của Thủ tướng Mario Draghi.

VĐV người Pháp Alice Fino bị ngã xuống nước trong trận chung kết vượt rào 3.000m tại Giải điền kinh vô địch thế giới tại Hayward Field ở Eugene, Mỹ.

Những đứa trẻ tắm mát dưới vòi hoa sen trong đợt nắng nóng ở Gaza.

Binh sĩ chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 212 năm Colombia độc lập khỏi Tây Ban Nha ở Bogotá, Colombia.

Thanh Bình (lược dịch)

