Mỹ công bố dấu vết của Israel trong sự cố hạt nhân ở Iran

Hôm 12/4, New York Times trích dẫn một nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết, Israel đã dàn dựng một vụ nổ tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Trước đó, người phát ngôn Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi thông báo một sự cố đã xảy ra trong mạng lưới cung cấp điện tại cơ sở hạt nhân Natanz nhưng rất may không làm nhân viên nào bị thương và cũng không gây thiệt hại.

Phía Iran cho rằng sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz là do “hành động khủng bố hạt nhân”. (Ảnh: Reuters)

Kênh truyền hình và đài phát thanh Kan của Israel, trích dẫn các nguồn tin tình báo cho rằng Israel đứng sau sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Cơ quan tình báo Mossad được cho là đã tham gia vào cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạt nhân nói trên.

Theo ghi nhận của New York Times, số liệu về vụ việc vẫn rất ít, tuy nhiên việc mất điện tại cơ sở hạt nhân Natanz là do một “vụ nổ được lên kế hoạch cẩn thận”. Các quan chức tình báo Mỹ và Israel tiết lộ với New York Times rằng “Israel đã đóng một vai trò trong vụ việc này”.

Ngoài ra, các nguồn tin tình báo của New York Times cho biết, vụ nổ lớn đã phá hủy mạng lưới điện bên trong cung cấp năng lượng cho các máy ly tâm làm giàu uranium dưới lòng đất.

Theo các nguồn tin, vụ nổ đã giáng một đòn mạnh vào khả năng làm giàu uranium của Iran. Theo New York Times, hoạt động làm việc bình thường của cơ sở hạt nhân Natanz có thể được khôi phục trong ít nhất 9 tháng.

Trong khi đó, các quan chức ở Israel từ chối trả lời cuộc điều tra từ Wall Street Journal về sự tham gia của nước này vào những gì đã xảy ra ở Iran. Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cũng từ chối đưa ra bình luận về vụ việc của Iran.

Cũng theo New York Times vẫn chưa rõ liệu chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có biết về kế hoạch của phía Israel hay không. Trước đó, New York Times dẫn một nguồn tin cho biết “một quan chức Mỹ đã xác nhận rằng Israel có tham gia vào vụ mất điện ở cơ sở hạt nhân Natanz”.

Mới đây, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi nhấn mạnh, Iran cực lực lên án vụ tấn công, nhắc nhở cộng đồng quốc tế cùng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về tầm quan trọng của việc đối phó với những “hành động khủng bố hạt nhân”, cũng như quyền hành động chống lại những kẻ đứng đằng sau vụ việc.

Cơ sở hạt nhân Natanz nằm ở vùng sa mạc thuộc địa phận tỉnh Isfahan, vốn luôn được coi là trung tâm của chương trình làm giàu urani của Iran, được giám sát chặt chẽ bởi các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Sự cố tại Natanz xảy ra chỉ một ngày sau khi Iran bắt đầu đưa các máy ly tâm tiên tiến làm giàu urani với tốc độ nhanh hơn vào hoạt động tại Natanz để phục vụ các mục đích hòa bình.

Thanh Bình (lược dịch)