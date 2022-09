Cảnh sát hộ tống hơn 200 hành khách khi máy bay vừa hạ cánh vì lý do này

Ngay khi máy bay hạ cánh, cảnh sát được huy động hộ tống hơn 200 hành khách do phát hiện một người chưa quét an ninh đã lên máy bay ngồi.

Cảnh sát vũ trang Australia đã hộ tống hơn 200 hành khách khi một chiếc máy bay vừa mới hạ cánh, do ít nhất 1 người chưa được kiểm tra an ninh đã lên máy bay.

Theo Guardian, sau khi chuyến bay QF487 của hãng hàng không Qantas Airways di chuyển từ Sydney tới Melbourne vừa hạ cánh xuống sân bay, toàn bộ hành khách được yêu cầu ngồi chờ khoảng 15 – 20 phút trên máy bay và tại khu vực lấy hành lý trước khi được cảnh sát hộ tống tới sảnh chờ của hành khách.

Một hành khách chưa được kiểm tra an ninh đã lên máy bay khiến cảnh sát phải hộ tống hơn 200 người khi máy bay vừa hạ cánh. (Ảnh: Twitter)

“Chúng tôi được yêu cầu không dừng lại để đi vệ sinh, không vứt bất cứ thứ gì vào thùng rác, hoặc thả đồ vật gì khỏi người trên đường di chuyển”, ông Patrick Durkin, một hành khách ngồi trên chuyến bay QF487 than phiền.

Những bức ảnh được ông Durkin chia sẻ trên Twitter cho thấy hành khách ngồi chờ trên máy bay, trong khi lực lượng cảnh sát vũ trang đã có mặt tại sân bay.

Theo Sky News, các hành khách trên chuyến bay được phép rời khỏi sân bay Melbourne sau khi được kiểm tra an ninh thêm một lần nữa.

Phát ngôn viên hãng hàng không Qantas Airways cho hay một hành khách đã lên máy bay sau khi “vô tình” đi qua cửa kiểm tra an ninh ở sân bay Sydney dù chưa được kiểm tra.

“Để thận trọng, toàn bộ hành khách trên chuyến bay QF487 được hộ tống khỏi máy bay sau khi máy bay hạ cánh xuống Melbourne, và trải qua quá trình kiểm tra an ninh”, phát ngôn viên hãng hàng không Qantas Airways nói.

Theo dữ liệu của Flightaware, máy bay Airbus A330-200 của hãng Qantas Airways khởi hành từ thành phố Sydney vào lúc 19h37 (giờ địa phương) và hạ cánh xuống Melbourne lúc 21h01 hôm 7/9.

Danh tính hành khách chưa qua cửa kiểm tra an ninh đã lên máy bay được giấu kín. Người này nói với 3AW radio rằng, anh ta lên máy bay mà chưa được quét an ninh. Trong khi đó, theo thông lệ, mọi hành khách sẽ được hướng dẫn đi qua cửa kiểm soát an ninh ở sân bay Sydney trước khi lên máy bay, nhưng nam hành khách lại đi qua dù chưa được kiểm tra.

Theo 9News, nam hành khách tiết lộ anh ta nằm trong số 40 – 60 hành khách chưa qua cửa kiểm soát an ninh đã lên máy bay ngồi. Hãng Qantas chưa trả lời câu hỏi liên quan tới thông tin mà nam hành khách "trốn" cửa kiểm soát an ninh tiết lộ.

Vụ việc trên một lần nữa khiến danh tiếng của Qantas Airways, hãng hàng không quốc gia của Australia, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong mùa hè năm nay, hãng đã đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề vì thái độ phục vụ yếu kém liên quan tới chuyện hủy chuyến hàng loạt, làm thất lạc hành lý của hành khách, và hoãn giờ bay nhiều lần.

CEO của hãng Qantas là ông Alan Joyce đã công khai lên tiếng xin lỗi sau những lời chỉ trích của dư luận. Theo ông Joyce, sai sót xảy ra do hãng đang thiếu nhân viên vì quá nhiều người bị ốm đau.

Công đoàn ngành hàng không nhận định vấn đề của hãng Qantas Airways là hậu quả "gậy ông đập lưng ông”, do các hãng cắt giảm số lượng lớn nhân viên trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Trước đó, Business Insider cũng đã đưa tin trong tháng Chín, khoảng 4.000 hành khách bị mắc kẹt do Jetstar Airways, hãng hàng không trực thuộc Tập đoàn Qantas, hủy 8 chuyến bay.

Bị phạt ngồi tù vì trốn cách ly đi nhận giải thưởng xổ số Người phụ nữ bị phạt 9 tuần tù giam do không thực hiện quy định cách ly mà rời nhà để đi ăn uống và nhận giải thưởng xổ số.

Trở thành lính cứu hỏa sau 14 năm được cứu khỏi trận động đất làm 87.000 người chết Sau 14 năm được cứu sống khỏi trận động đất khiến 87.000 người chết, chàng trai đã hiện thực hóa ước mơ trở thành lính cứu hỏa để đi cứu người.

Minh Thu (lược dịch)