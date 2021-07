Được miễn đeo khẩu trang vì đã tiêm vắc-xin Covid-19, người Hàn vẫn không dám

Tại Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 1/7, những ai đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin Covid-19 trong vòng hơn 2 tuần sẽ được phép đi ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang.

Việc miễn đeo khẩu trang với những người đã tiêm 1 mũi hoặc 2 mũi vắc-xin Covid-19 được chính thức áp dụng trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc từ ngày 1/7. Đây là một phần trong sáng kiến của chính phủ Hàn Quốc nhằm khuyến khích người dân tham gia chương trình tiêm phòng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Được miễn đeo khẩu trang vì đã tiêm vắc-xin Covid-19, nhiều người dân Hàn Quốc vẫn không dám vì số ca mới mắc bệnh đang tăng trở lại. (Ảnh: Bloomberg)

Quy định miễn đeo khẩu trang như trên được công bố sau gần 1 năm việc đeo khẩu trang trở thành điều bắt buộc ở Hàn Quốc từ ngày 23/8/2020. Tuy nhiên, quy định miễn đeo khẩu trang không được áp dụng tại những nơi tập trung đông người ở ngoài trời, các hội trường nhà hát, sân vận động hay công viên giải trí.

Ngay sau khi quy định miễn đeo khẩu trang được áp dụng vào ngày 1/7, một số người đã tiêm vắc-xin Covid-19 được nhìn thấy đi dạo trong công viên hoặc những nơi vắng vẻ ở Seoul và các thành phố lớn khác trong tình trạng không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, phần lớn những người đã tiêm vắc-xin vẫn có tâm lý lo ngại và dường như vẫn thích đeo khẩu trang, do gần đây số ca mới mắc Covid-19 có chiều hướng tăng nhanh trở lại ở Hàn Quốc.

Cụ thể, như trong ngày 1/7, Hàn Quốc vẫn ghi nhận 762 ca mới mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 157.723, theo Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA). Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Hàn Quốc là 2.021 người.

Hiện Hàn Quốc có 15,3 triệu người tương đương 29,9% dân số đã được tiêm 1 mũi vắc-xin Covid-19, kể từ khi chính phủ nước này triển khai chương trình tiêm phòng toàn dân từ ngày 26/2. Hàn Quốc đang sử dụng các loại vắc-xin tiêm 2 liều là AstraZeneca, Pfizer và Moderna, cùng vắc-xin Janssen tiêm 1 liều duy nhất.

Cụ ông họ Lee 74 tuổi cho hay, ông đã được tiêm 1 mũi vắc-xin Covid-19 AstraZeneca tại thành phố Cheongju vào đầu tháng Sáu. Sau khi được tiêm phòng và được phép ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang, cụ Lee cho biết cụ cảm thấy cuộc sống bình thường trước đây đang dần trở lại.

“Tôi từng cảm thấy không thoải mái vì cứ phải kéo khẩu trang xuống để uống cà phê khi ngồi trong công viên. Giờ đây mọi chuyện đã khác. Tôi vui mừng khi cuộc sống bình thường đang dần được trở lại”, cụ Lee nói khi ngồi tại Công viên Trung tâm thành phố Cheongju.

Song phần lớn những người dân Hàn Quốc đã tiêm phòng vẫn không muốn từ bỏ thói quen đeo khẩu trang, nhất là khi một số quan chức y tế nước này khuyến cáo đây có thể là nguồn cơn khiến nhiều người xem nhẹ và lơ là công tác phòng chống dịch.

“Tốt hơn hết là vẫn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Bởi mọi người vẫn được khuyến cáo chỉ kéo khẩu trang xuống khi ở những nơi vắng vẻ và giữ khoảng cách hơn 2 m với những người bên cạnh”, một quan chức ở thành phố Daejeon nói.

Nam công dân họ Oh 35 tuổi ở thành phố Daejeon, người đã được tiêm vắc-xin Covid-19 Janssen loại chỉ cần tiêm 1 mũi duy nhất vào tháng Sáu, cho hay anh rất vui vì có thể bỏ khẩu trang và đi lại thoải mái trên đường, nhưng chuyện này giờ đây cũng có đôi chút bỡ ngỡ.

“Tôi đã đeo khẩu trang suốt hơn 1 năm nay. Thật không dễ dàng để từ bỏ thói quen này, do đó đôi khi tôi vẫn đeo khẩu trang và có thể kéo khẩu trang xuống dưới cằm”, anh Oh cho biết, anh sẽ sớm đi du lịch 7 ngày tới thành phố Phuket của Thái Lan cùng với 3 người bạn và họ đều đã được tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Trong khi đó, ông Kim 63 tuổi ở thành phố Cheongju lại cho hay, ông vẫn sẽ đeo khẩu trang dù đã được tiêm 1 mũi vắc-xin của Pfizer. Nguyên nhân là do ông cảm thấy được an toàn hơn khi đeo khẩu trang và xuất hiện ở các địa điểm công cộng, do số ca mới mắc các biến chủng có tốc độ lây lan nhanh ngày càng tăng.

Dù quy định miễn đeo khẩu trang được áp dụng từ ngày 1/7 nhưng ở đại đô thị như Seoul, nơi đang ghi nhận số ca mới mắc Covid-19 tăng nhanh trở lại, thật khó để tìm ra những người không đeo khẩu trang không chỉ ở các quận khu mua sắm đông đúc mà ngay cả ở những khu vực dân sinh và công viên.

Minh Thu (lược dịch)