Truyền thông Mỹ chỉ ra loạt gương mặt 'sáng giá' cho nội các của ông Biden

Nếu được xác định chiến thắng, ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2021 và chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Bà Kamala Harris cũng tuyên thệ chức Phó Tổng thống Mỹ trong dịp này.

Nếu được cử tri đoàn bỏ phiếu bầu chính thức, ông Biden sẽ trở thành người cao tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ trở thành tổng thống. Trong khi đó, bà Harris cũng đi vào lịch sử với tư cách nữ Phó Tổng thống đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ cương vị phó Tổng thống của “xứ sở cờ hoa”.

Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden khẳng định chiến thắng của ông là rõ ràng. (Ảnh: AP)

Mới đây, Washington Post đưa tin chính quyền của Tổng thống Trump đã chỉ đạo các quan chức cấp cao tại nhiều cơ quan chính phủ không hợp tác với ông Biden trong lúc đội ngũ của ông Trump đang có cuộc chiến pháp lý tại nhiều bang vì nghi ngờ xảy ra gian lận bầu cử.

Theo quan chức cấp cao giấu tên tiết lộ với Washington Post, các cơ quan chính phủ cũng đã chỉ đạo nhân viên không hỗ trợ đội ngũ của ông Biden cho đến khi Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA) xác nhận người chiến thắng chính thức.

Tuy nhiên, hôm 11/11, nhóm chuyển giao của ông Biden cho biết, ông Biden đã chỉ định một trợ lý lâu năm của mình làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Theo đó, ông Klain (59 tuổi) sẽ làm cố vấn cấp cao cho ông Biden và giúp xây dựng đội ngũ lãnh đạo của chính quyền ông Biden.

Ông Klain cam kết sẽ giúp xây dựng một đội ngũ đa dạng và tài năng để làm việc tại Nhà Trắng nhằm thực hiện một chương trình nghị sự đầy tham vọng mang lại những thay đổi tốt đẹp hơn cho nước Mỹ đồng thời giúp hàn gắn tình trạng chia rẽ hiện nay.

Sau đây cùng New York Times “điểm mặt” những quan chức có thể nắm giữ các chức vụ cấp cao dưới chính quyền ông Biden:

Bộ trưởng Quốc phòng

Theo New York Times, thượng nghị sĩ Tammy Duckworth của bang Illinois, người từng tham gia vào các cuộc chiến ở Iraq năm 2004 và bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn trực thăng, có thể được đề cử. Trong chính quyền Barack Obama, bà từng là Trợ lý Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh.

Ngoài ra, New York Times cũng nêu tên bà Michele Flournoy, cựu Thứ trưởng Quốc phòng về chính sách, người từng là cố vấn cho trụ sở chiến dịch của ông Biden, là một ứng cử viên khác cho chức vụ này.

Bộ trưởng Năng lượng

New York Times dự đoán một số gương mặt đang được cân nhắc cho ghế Bộ trưởng Năng lượng Mỹ bao gồm: ông Jay Inslee, Thống đốc bang Washington, người đã đưa ra sáng kiến ​​đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện than vào năm 2030; nhà vật lý hạt nhân Ernest Moniz, người từng là Bộ trưởng Năng lượng trong chính quyền Obama; và cựu Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Elizabeth Sherwood-Randall của chính quyền Barack Obama.

Bộ trưởng An ninh nội địa

New York Times cho rằng, Bộ An ninh Nội địa có thể do Hạ nghị sĩ bang Florida Val Demings, người từng là Cảnh sát trưởng ở Orlando, Florida và có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Ngoài ra, ông Alejandro Mayorkas, cựu Thứ trưởng Bộ An ninh nội địa, người đã tham gia đàm phán với Cuba trong chính quyền Obama cũng đang nằm trong danh sách được cân nhắc cho ghế bộ trưởng bộ này.

Bộ trưởng Tư pháp

Theo dự đoán của The New York Times, các ứng cử viên cho vị trí Tổng chưởng lý có thể là Tổng chưởng lý California Xavier Becerra, cựu Thượng nghị sĩ bang Alabama Doug Jones, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Tom Perez, hoặc cựu Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong chính quyền Barack Obama Sally Yates.

New York Times nhận định, khi đề cử các ứng cử viên cho các chức vụ bộ trưởng, ông Biden một mặt phải “xoa dịu” phe cánh tả của đảng Dân chủ, mặt khác, giành được sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa, những người có khả năng chiếm đa số trong Thượng viện và do đó ông Biden có khả năng đưa một số thành viên đảng Cộng hòa vào nội các của mình để cải thiện quan hệ.

