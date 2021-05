Covid-19 thế giới vượt 153 triệu ca mắc, Ấn Độ, Brazil 'vỡ trận', châu Âu tiếp tục ‘nóng’

Ba quốc gia có số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (392.488 ca), Mỹ (30.701 ca) và Brazil (28.935 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (3.689 ca), Brazil (1.210 ca) và Colombia (485 ca).

Số ca mắc và tử vong mới của Ấn Độ có giảm so với những ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao đáng lo ngại. Ấn Độ từng ghi nhận trên 400.000 ca mắc mới trong ngày 1/5, mức cao nhất từ trước đến nay ở nước này cũng như trên thế giới. Riêng trong tháng 4, Ấn Độ ghi nhận 7 triệu ca mắc mới.

Theo Worldometer, trong 7 ngày qua, Ấn Độ ghi nhận 2.613.415 ca (tăng 16% so với 1 tuần trước đó) mắc mới cao nhất thế giới với 23.829 người tử vong. Brazil xếp thứ 2 với 414.123 ca (tăng 4% so với tuần trước) và 16.850 trường hợp tử vong. Tiếp theo là Mỹ với 351.752 ca (giảm 15% so với 1 tuần trước đó), 5.035 ca tử vong.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ tiếp tục tăng lên mức kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát. (Ảnh: RIA)

Theo Reuters, Ấn Độ đã báo cáo hơn 300.000 ca mắc Covid-19 mới hàng ngày trong hơn 10 ngày liên tiếp, khiến các bệnh viện, nhà xác và lò hỏa táng bị quá tải.

Trước cơn khủng hoảng y tế nguy cấp vẫn đang diễn ra ở Ấn Độ, chính phủ Anh hôm 2/5 tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm 1.000 máy thở nữa đến Ấn Độ để giúp nước này đối phó với tình trạng gia tăng mạnh các ca nhiễm Covid-19.

Trước đó, chính phủ Anh đã đồng ý gửi 600 thiết bị y tế, bao gồm máy thở và máy tạo oxy cho Ấn Độ.

Ngoài ra, các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Đức và Pakistan, cũng đang ra tay giúp đỡ khi tổng số ca nhiễm hàng ngày ở Ấn Độ hiện lên tới hơn 19,9 triệu ca, với tổng số người chết là hơn 218.000 người.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, ông không áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, nhưng gần 10 bang và lãnh thổ liên minh ở nước này đã tự áp đặt một số biện pháp hạn chế Covid-19.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 24 giờ qua Đức ghi nhận 13.225 ca, Pháp 9.888 ca, Italy 9.148 ca, Nga 8.697 ca. Trong khi đó, tại Hà Lan, Ukraine, Ba Lan và Bỉ lần lượt có số các mắc mới 5.508 ca, 5.094 ca, 4.612 ca, 3.205 ca.

Ba nước có tổng số ca mắc Covid-19 cao nhất tại châu Âu là Pháp với 5.652.247 ca, Nga 4.823.255 ca, Anh 4.420.201. Anh ghi nhận tổng số ca tử vong cao nhất với 127.538 ca, Italy 121.177 ca, Nga 110.862 ca và Pháp 104.819 ca.

Đức cho biết chiến dịch tiêm chủng của nước này đang được đẩy mạnh nhờ số lượng vắc-xin được chuyển giao ngày càng tăng.

Để nhanh chóng mở rộng chiến dịch tiêm chủng tại các doanh nghiệp, Bộ Y tế Đức đã lên kế hoạch chuyển giao vắc-xin cho bộ phận y tế riêng của từng doanh nghiệp và dự kiến từ ngày 7/6 tới, các bác sỹ tại đây sẽ chính thức được phép tiêm chủng cho người lao động.

Theo kế hoạch, ít nhất 500.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 sẽ được chuyển giao cho bộ phận y tế doanh nghiệp mỗi tuần. Bộ Y tế Đức cho hay, từ tháng 6 tới, mỗi tuần dự kiến sẽ có hơn 3 triệu liều vắc-xin Biontech/Pfizer được chuyển giao cho các cơ sở tiêm chủng.

Tại Mỹ, tính tới nay có tổng cộng 33.180.441 ca mắc Covid-19, trong đó 591.062 người tử vong và 25.823.800 người bình phục.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), 30% dân số trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Hơn 55% người lớn đã nhận ít nhất một liều vắc-xin, tăng từ 30% so với tháng trước.

Tuy nhiên, khoảng 8% người tiêm một liều Pfizer hoặc Moderna đã không trở lại để tiêm liều thứ hai.

Chiến dịch tiêm chủng dần khiến cuộc sống tại Mỹ dần trở lại bình thường. Disneyland đã mở cửa trở lại bình thường hôm 30/4, các hãng du thuyền bắt đầu nhận khách du lịch vào giữa mùa hè.

Tại New York, Thị trưởng Bill de Blasio dự kiến gỡ bỏ biện pháp hạn chế và mở cửa hàng toàn ngày 1/7. Thống đốc Andrew Cuomo muốn làm điều này sớm hơn. Ông cho biết thành phố có thể mở cửa 75% các điểm ăn uống trong nhà vào ngày 5/7.

Thanh Bình (lược dịch)