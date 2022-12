Ngày 27/12, Cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, cơ quan Công an huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi, ở Thái Nguyên) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh nam thanh niên bốc đầu xe trên đường.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án nêu trên, luật sư Hoàng Tùng – Đoàn luật sưu TP Hà Nội cho biết: “Trên tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới, nam thanh niên mặc quần áo “ông già Noel” có hành vi điều khiển xe máy không gắn biển số, đi bằng một bánh, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái.

Bên cạnh đó, nam thanh niên này hiện đã 19 tuổi - đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình, biết rõ hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, lối sống lành mạnh ổn định của xã hội nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Hành vi của nam thanh niên này thể hiện sự coi thường pháp luật, gây cản trở, nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông, cản trở hoạt động, sinh hoạt của người dân dọc hai bên tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới”.

Từ đó, luật sư Hoàng Tùng nhận định: “Hành vi của nam thanh niên mặc quần áo “ông già Noel” có đã vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại Khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Đối với khách thể của tội gây rối trật tự công cộng là tội phạm xâm phạm đến trật tự an ninh xã hội, cuộc sống sinh hoạt ổn định của cộng đồng. Ngoài ra, hành vi khách quan của tội gây rối trật tự công cộng được thể hiện ở việc nam thanh niên có hành vi tổ chức tụ tập nhiều người làm náo động, gây ồn ào, mất trật tự ở nơi nhiều người sinh hoạt và qua lại.

Tùng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

Hành vi gây rối trật tự công cộng của nam thanh niên này đã gây ra những hậu quả nhất định với sự mất ổn định, an ninh trật tự của xã hội, về sức khỏe, tài sản, tinh thần của cộng đồng. Về mặt hậu quả của tội phạm này là điều bắt buộc với những đối tượng vi phạm lần đầu để truy cứu trách nhiệm hình sự. Khung hình phạt thứ nhất quy định ở khoản 1 điều 318 Bộ luật hình sự quy định về mức phạt bao gồm các hình thức về xử phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ và mức phạt tù.

Theo đó, nếu đối tượng nào có hành vi vi phạm pháp luật về tội cố ý gây rối trật tự nơi đông người sẽ phạt tiền từ 5 triệu đến dưới 50 triệu, ngoài ra nếu hậu quả của hành vi nghiêm trọng hơn thì có thể bị phạt đến 2 năm cải tạo không giam giữ hay các mức hình phạt tù đến 2 năm tù. Còn việc để xác định rõ hậu quả của hành vi là nghiêm trọng như thế nào sẽ còn phụ thuộc vào việc điều tra của cơ quan điều tra”.

Từ điễn biến nêu trên, luật sư Hoàng Tùng khuyến cáo: “Đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện phải có đăng ký và gắn biển kiểm soát theo quy định, người điều khiên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện phải chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và người điều khiển giao thông.

Người điều khiển phương tiện phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách, điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường quy định, không đi vào đường cấm; không dừng, đỗ xe, tụ tập dưới lòng đường, hè phố sai quy định, phải có tín hiệu báo hướng rẽ khi chuyển hướng, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn; không chở quá số người quy định; không lạng lách, đánh võng trên đường”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào chiều 18/12, trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên có khoảng 30 phương tiện xe máy tụ tập ở khu vực Cầu Cạn, thuộc xã Yên Lạc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó có một nam thanh niên mặc bộ quần áo ông già Noel, có hành vi điều khiển xe máy không gắn biển số, có hành vi "bốc đầu", chạy xe máy bằng một bánh, lạng lách đánh võng. Thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Cơ quan công an xác định Tùng đã thực hiện các hành vi vi phạm: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Tùng và tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hành vi của Nguyễn Thanh Tùng thể hiện sự coi thường pháp luật, gây cản trở, nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông, cản trở hoạt động, sinh hoạt bình thường của người dân dọc hai bên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới, gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh, điều tra làm rõ, cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng 2 tháng, để điều tra, làm rõ về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sông Yên