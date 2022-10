Thanh niên khai nguyên nhân đâm chết nghệ sĩ nổi tiếng ở Đắk Lắk

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, thu giữ 1,4 tấn mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối tại cơ sở chế biến thực phẩm do ông Bùi Minh Duyên (SN 1988, trú tại thôn Tây Hồ, xã Thuần Thiện) làm chủ.