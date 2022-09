'Soi' số lần thành viên Blackpink bị đối xử bất công, fan ấm ức nhất cho Jisoo

Các fan của Blackpink đang đặt câu hỏi tại sao một thành viên của nhóm lại bị công ty quản lý đối xử tệ bạc trong lần trở lại mới đây.

Kbizoom đưa tin, vào ngày 16/9, Blackpink đã phát hành album thứ hai "Born Pink" và MV cho ca khúc chủ đề "Shut Down".

Một vấn đề đã xảy ra khi YG Entertainment đăng tải hình thu nhỏ cho video âm nhạc. Hình thu nhỏ không bao gồm tất cả các thành viên, với Jennie ở trung tâm, Lisa và Rosé làm nền, còn Jisoo không được nhìn thấy trong hình thu nhỏ.

Hình thu nhỏ cho MV "Shut Down" của Blackpink đã nhận về nhiều lời chỉ trích.

Jisoo không xuất hiện trong hình thu nhỏ ban đầu.

Cách trang điểm của Jisoo cũng bị phàn nàn là không đủ nổi bật. Còn Rosé được làm tâm điểm khi cô solo trong album mang tên “Hard to Love”.

Trang phục và cách trang điểm của Jisoo không phù hợp với các thành viên khác.

Rosé có một bài hát solo trong full album "Born Pink" của nhóm.

Người hâm mộ tin rằng đã đến lúc Jisoo phải hoạt động solo.

Jisoo cũng ở trong tình huống tương tự trong đợt quảng bá cho "How You Like That". Áp phích của cô không được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của YG và cô không được nhìn thấy trong video giới thiệu về luyện tập vũ đạo “Don't Know What To Do” của nhóm, Jisso bị che khuất.

Poster cá nhân của Jisoo không được đăng tải trên trang Instagram chính thức của YG.

Tấm áp phích quảng bá video luyện tập vũ đạo của Blackpink đã sử dụng hình ảnh Jisoo ở phía sau.

Các thành viên khác của Blackpink cũng chịu sự bất công tương tự trong những lần trở lại trước của họ. Trong đợt quảng bá “Pink Venom”, bài đăng trên Twitter của Lisa không có liên kết đến YouTube và Naver, hashtag cũng có lỗi đánh máy (#Blacpink thay vì #Blackpink). Video teaser của vũ công cũng không được đưa vào danh sách phát chung cho "Pink Venom" của Blackpink cho đến tận sau này.

Nhân viên truyền thông xã hội của YG đã làm một công việc không tốt khi đăng tải teaser và poster theo concept cá nhân của Lisa.

Hashtag bị gõ sai trong video teaser của Lisa.

Ban đầu, video teaser của cô cũng không được đưa vào danh sách phát chính.

“Ready for Love” phát hành vào ngày 29/7 cũng vấp phải tranh cãi khi rapper Jennie có ít dòng rap nhất trong bài hát. Cô cũng không rap trong hai ca khúc khác là “Ice Cream” và “How You Like That”.

Jennie nhận được ít câu rap dù là rapper chính.

Quãng thời gian quảng bá tại các chương trình âm nhạc tiếp tục dấy lên những cuộc bàn tán khi Rosé dính phốt với kiểu tóc dài, thẳng và không thay đổi phong cách.

Rosé chỉ để tóc dài thẳng trong mỗi lần comeback.

Cứ mỗi lần comeback mới, Blackpink lại chứng kiến ​​cảnh một trong những thành viên của họ bị "ngược đãi". Vậy nên khán giả vẫn luôn đặt câu hỏi về sự đối xử của YG Entertainment với các nhóm nhạc thuộc quyền.

Hạ Thảo