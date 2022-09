Từ Big Bang đến Blackpink: Những kiểu tóc độc lạ và thời thượng nhất

Theo Kbizoom, trong suốt các thế hệ khác nhau của K-pop, các thần tượng YG luôn nổi tiếng là người dẫn đầu xu hướng phổ biến những phong cách độc đáo nhất. Một số cái tên nổi bật có thể kể tới như G-Dragon của Big Bang, Dara của 2NE1, Blackpink Jennie, Lisa…

Gần đây, Hyunsuk của nhóm nhạc nam thế hệ thứ 4 Treasure đã tiếp nối truyền thống này của YG. Hyunsuk nhuộm tóc nhiều màu cùng lúc và cạo bớt phần tóc mái. Hyunsuk cũng thu hút sự chú ý với phong cách thời trang độc lạ, được cho là đã làm toát lên “năng lượng của YG”.

Mái tóc bắt mắt và phong cách thời trang độc đáo của Hyunsuk.

Hyunsuk thường nhuộm tóc với những màu độc đáo.

Được mệnh danh là “biểu tượng thời trang và phong cách” của K-pop, G-Dragon của Big Bang được đánh giá cao về phong cách, bất kể nó có “kỳ quặc” đến đâu. Trong lần trở lại của Big Bang với "Still Life", G-Dragon đã để tóc dài cầu vồng. Là một người đi đầu trong xu hướng, G-Dragon thậm chí còn khiến tóc cầu vồng trở nên phổ biến vào lúc đó.

G-Dragon với mái tóc cầu vồng trong "Still Life".

Mái tóc độc đáo làm nổi bật hình ảnh của nam ca sĩ.

G-Dragon đã khiến tóc cầu vồng trở thành xu hướng.

Mái tóc mang tính biểu tượng nhất của Daesung Big Bang chắc chắn là kiểu tóc nấm che hoàn toàn đôi mắt của anh. Mỗi khi nhắc đến kiểu tóc này, không thể không nghĩ đến Daesung.

Kiểu tóc huyền thoại nhất của Daesung.

Taeyang của Big Bang là một cái tên nổi bật khác với những kiểu tóc khó quên mà không phải thần tượng nào cũng sẵn sàng thử. Taeyang đã thay đổi kiểu tóc của mình không biết bao nhiêu lần trong những năm qua, nhưng đáng nhớ nhất là kiểu tóc "Kimbap" mà nam ca sĩ có khi Big Bang phát hành "Monster".

Kiểu tóc mang tính biểu tượng của Taeyang.

Kể từ khi ra mắt, Jisoo đã được biết đến với việc thường xuyên để tóc tối màu. Vì vậy, mỗi khi để tóc màu sáng, Jisso đã mang đến sự chú ý đặc biệt cho khán giả và người hâm mộ. Mới đây trong chuyến du lịch đến Pháp, “chị cả” của Blackpink đã trở thành chủ đề nóng với mái tóc tẩy trắng của mình.

Jisoo hiếm khi để tóc màu sáng hơn, và do đó cô đã trở thành chủ đề nóng với mái tóc tẩy trắng.

Trong đợt quảng bá "How You Like That", Jennie đã trở thành tâm điểm với kiểu tóc mái được tẩy trắng mang tính biểu tượng của mình. Về cơ bản, kiểu tóc này đã bắt đầu một trào lưu trong cộng đồng người hâm mộ K-pop cũng như công chúng.

Kiểu tóc của Jennie nhanh chóng trở thành xu hướng.

Trong hình ảnh teaser cho đĩa đơn phát hành trước của Blackpink “Pink Venom”, Lisa đã khiến trái tim bao chàng trai chao đảo với kiểu tóc đỏ tía quyến rũ.

Trước đây khi quảng bá cho “Stay”, Lisa cũng gây chú ý với mái tóc vàng bạch kim với highlight xanh baby. Kiểu tóc phù hợp hoàn hảo với thành viên nhỏ tuổi nhất Blackpink, và chứng minh rằng không màu tóc nào có thể cản trở Lisa.

Lisa khoe mái tóc vàng bạch kim với highlight xanh baby trong "Stay".

Từ đậm đến nhạt, Lisa trông lộng lẫy trong mọi màu tóc.

WINNER Mino là một nghệ sĩ khác của YG có phong cách biểu tượng. Trước đây, anh từng gây chú ý với mái tóc cắt ngắn với những mảng màu bạch kim lốm đốm. Mặc dù nhiều người cho rằng mái tóc trông kỳ dị nhưng không thể phủ nhận rằng nó mang màu sắc độc đáo của Mino.

Mino từng gây chú ý với mái tóc lốm đốm.

Nam thần tượng thể hiện cá tính độc đáo qua kiểu tóc này.

Mino cũng đã thử “tóc cầu vồng” cho một bức ảnh tạp chí.

Hạ Thảo