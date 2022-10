Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa có báo cáo trong tuần vừa qua, Thủ đô ghi nhận một trường hợp tử vong vì bệnh dại.

Như vậy là từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2 ca mắc bệnh dại và đều tử vong (tăng 1 trường hợp so với cùng kỳ năm trước).

Bệnh nhân mới tử vong ở Yên Nội, Vạn Yên, Mê Linh. Cách đây 2 tháng, nam bệnh nhân 50 tuổi này từng tham gia mổ chó cùng một số người cùng họ trong thôn.

Hai con chó được bắt từ gia đình trong thôn đã nuôi được hơn 5 tháng, không tiêm phòng. Trước khi mổ cả hai con chó đều khoẻ mạnh. Người nhà cho biết không rõ bệnh nhân có bị cắn hay xảy ra xây xước trong quá trình mổ chó hay không.

Do chó không có biểu hiện bất thường nên sau khi giết mổ, ăn thịt chó bệnh nhân chưa tiêm phòng vắc xin phòng dại, huyết thanh kháng dại.

Cảnh giác khi bị chó mèo cắn dù vật không có biểu hiện ốm

Cách đây vài ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt (không rõ nhiệt độ), mệt mỏi, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng kèm cảm giác khó thở.

Sau đó 2 ngày, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Mê Linh khám, được test cúm B dương tính. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có tình trạng kích thích, nói nhảm, không hợp tác.

Ngay ngày hôm sau, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu A9 trong tình trạng loạn thần, kích thích, sợ lạnh, sợ nước nên được chẩn đoán nghi ngờ dại.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân vào điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Lúc này, tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng, kích thích vật vã, nôn khan nhiều, tim loạn nhịp, co thắt khi uống nước hoặc quạt gió.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (nước bọt, dịch não tủy, mảnh sinh thiết da gáy) gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đến 19h20 cùng ngày, bệnh nhân tử vong.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng kết luận, bệnh nhân dương tính virus dại.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bệnh dại là một bệnh do virus gây ra, hầu như luôn gây tử vong sau khi xuất hiện các triệu chứng lâm sàng. Khoảng 99% trường hợp dại là do chó nhà lây truyền bệnh sang người.

PGS. TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới - BV Bạch Mai cho biết, khi đã lên cơn dại thì không có thuốc chữa, 100% cả động vật và người nhiễm virus đều tử vong.

Bệnh dại thờng trải qua hai giai đoạn: tiền triệu chứng và viêm não. Ở giai đoạn tiền triệu chứng kéo dài từ 1- 4 ngày với biểu hiện sợ hãi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, khó chịu. Người bị dại lúc này thường có cảm giác tê và đau tại vết thương nơi vi rút xâm nhập.

Giai đoạn viêm não thường biểu hiện mất ngủ, tăng cảm giác kích thích như sợ ánh sáng, tiếng động và gió nhẹ. Ngoài ra, người bệnh còn có rối loạn hệ thần kinh thực vật như giãn đồng tử, tăng tiết nước bọt, vã mồ hôi, hạ huyết áp, đôi khi có biểu hiện xuất tinh tự nhiên.

Bệnh dại là nguyên nhân gây khoảng hơn 70 ca tử vong ở Việt Nam mỗi năm, hầu hết các trường hợp bệnh dại ở Việt Nam do chó dại cắn.

Hiện tại không có cách điều trị hiệu quả cho bệnh dại sau khi các dấu hiệu lâm sàng xuất hiện.Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vắc xin phòng dại trước hoặc ngay sau khi bị phơi nhiễm.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC nhấn mạnh, khi bị chó cắn dù là chó lành hay chó dại, người dân nên vệ sinh vết thương. Cần tách rời quần áo ra khỏi vết cắn, trong trường hợp vết cắn ở chân thì nên dùng kéo cắt bỏ phần vải tại vị trí cắn. Điều này giúp hạn chế nước bọt của động vật bám nhiều hơn vào vết thương.

Tiếp đến người bị chó cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy mạnh trong vòng 15 phút, nước ấm càng tốt. Sau đó, rửa sạch vết thương với cồn 70%, cồn i-ốt hoặc Povidone-Iodine, tuyệt đối không cố gắng nặn máu. Không nên chà sát vết thương, tránh làm vết thương trầm trọng hơn.

Sau khi vệ sinh vết thương xong, người bệnh nên dùng gạc y tế hoặc vải sạch để băng bó vết thương để cầm máu đồng thời tránh trường hợp vi khuẩn xâm nhập. Tuy nhiên, không nên băng bó quá chặt khiến máu khó lưu thông.

Cuối cùng người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để tiêm vắc xin phòng dại ngay sau bị chó cắn. Lịch tiêm theo lộ trình và loại vắc xin phòng dại sẽ được các bác sĩ tư vấn phù hợp.

Ngoài ra, bác sĩ Chính cũng lưu ý người bị chó cắn không được đắp, sát bất cứ loại lá nào lên vết thương; Không chữa dại bằng thuốc Đông, thuốc Nam hoặc thuốc lá và không kiêng cữ tắm rửa vệ sinh cơ thể mỗi ngày.

N. Huyền