Quảng Nam: Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây cá độ 65 tỷ đồng

Thời gian qua, tình trạng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá diễn biến khá phức tạp, nhất là thời điểm diễn ra các trấn đấu giải bóng đá quốc tế World Cup 2022.

Trên địa bàn TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành xuất hiện các đối tượng đăng ký tài khoản trên Bong88.com và phân thành nhiều tài khoản cá độ có cấp thấp hơn để tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc.

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện, thường xuyên thay đổi số liên lạc để đối phó với lực lượng chức năng.

Công an lấy lời khai của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá (Ảnh: X.M)

Ngày 7/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Núi Thành đồng loạt điều tra, phá án, qua đó phát hiện 23 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong đó, có 6 đối tượng trên địa bàn TP Tam Kỳ và 17 đối tượng trên địa bàn huyện Núi Thành.

Qua đấu tranh với các đối tượng và trích xuất dữ liệu từ các tài khoản cá độ bóng đá của các đối tượng thể hiện tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ ngày 11/11 đến thời gian bị bắt khoảng 65 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 3 laptop, khoảng 3.000 trang tài liệu và nhiều tang vật khác có liên quan. Lực lượng Công an đã tạm giữ 13 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Hồ Ca