Đánh sập các đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt hàng chục đối tượng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh (Nghệ An) phát hiện nhóm đối tượng người TP Hải Phòng tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc qua mạng Internet lợi dụng dịp diễn ra vòng chung kết Word Cup 2022.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng sử dụng ô tô cá nhân điều khiển từ các tỉnh phía Bắc vào Nghệ An để tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ những trận đấu diễn ra tại World Cup.

Dưới sự lãnh đạo của Công an tỉnh Nghệ An, chuyên án được Công an TP Vinh xác lập để đấu tranh, triệt xóa.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công (cùng sinh năm 1989, trú tại Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng) lợi dụng việc thăm người thân, di chuyển đến địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để tổ chức cá độ bóng đá.

Nguyễn Đình Quân, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá với hàng chục đối tượng tham gia. (Ảnh. CANA)

Quá trình rà soát, xác minh, Chiến và Công là tổng dưới của đối tượng Nguyễn Đình Quân (SN 1993, trú tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Quân là đối tượng cầm đầu, có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “đánh bạc”.

Các đối tượng này sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Ngày 01/12/2022, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng liên quan, đều trú ở các tỉnh Đồng Nai và TP Hải Phòng.

Cơ quan công an xác định từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Quân tổ chức đánh bạc với giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đường dây do Quân thiết lập có hàng chục đại lý, tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đặt cược, số điểm đặt cược là một triệu điểm, tang số đánh bạc khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 15 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để giao dịch cá độ để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tiếp đó, vào khoảng 20h ngày 05/12/2022, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp 03 điểm, bắt giữ 03 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng gồm: Vũ Công Tý (SN 1984), Hoàng Văn Hiệp (SN 1994) và Đặng Công Dũng (SN 1984), cùng trú tại huyện Diễn Châu. Lực lượng chức năng thu giữ 01 máy tính xách tay, 01 quyển sổ ghi chép nội dung đánh bạc, 03 điện thoại di động.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan Công an chứng minh Tý, Hiệp và Dũng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua nền tảng trang web Vn88.net. Riêng trong các trận đấu World Cup tối 05/12, rạng sáng 06/12/2022, các đối tượng tham gia cá độ với số tiền 45 triệu đồng.

Điều tra, mở rộng, Công an huyện Diễn Châu cũng đã tiến hành triệu tập làm việc đối với với 03 đối tượng liên quan gồm: Trần Quốc Cường (SN 1984), Nguyễn Giao Hưởng (SN 1985) và Trần Huy Bình (SN 1983, cùng trú trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm