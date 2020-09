Video Đội tuyển Công binh Việt Nam giành Huy chương Đồng tại Army Games 2020

Tại thao trường Tashlykovo ở tỉnh Nizhny Novgorod đã diễn ra trận chung kết cuộc thi quốc tế dành cho kỹ sư quân sự “Lộ trình an toàn”, được tổ chức trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế 2020 (Army Games 2020).

Ngay từ khi xuất phát, các kíp xe của đội tuyển Việt Nam bám sát các kíp xe của đội tuyển Công binh Nga, vượt trước cả Uzbekistan và Belarus. Đến phút thứ 33, đội tuyển Việt Nam vẫn dẫn trước Uzbekistan khoảng 3-4 phút và chỉ chạy sau Nga.

Đội tuyển Công binh bảo vệ thành công Huy chương Đồng. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Kíp xe phá dỡ vật cản IMR của Việt Nam thực hiện tốt nội dung gắp cây. Tuy nhiên, đến nội dung san hào chống tăng và ủi đống lửa, do mấy ngày trước đó trời mưa to, các hào chống tăng ngập nước và khu vực xung quanh bị lầy lội, nên các vận động viên của đội tuyển Công binh Quân đội nhân dân Việt Nam rất cẩn trọng khi thực hiện phần thi này. Song do để mất nhiều thời gian nên đội của Uzbekistan đã có cơ hội vượt lên dẫn trước.

Chung cuộc, Đội tuyển Nga giành chiến thắng với kết quả (31 phút 13 giây). Đội tuyển Uzbekistan xếp thứ 2 (43 phút 27 giây) và Đội tuyển Việt Nam về thứ 3 (46 phút). Đội Belarus về thứ 4 với thời gian (50 phút 32 giây). Với kết quả này, Đội tuyển Công binh quân đội Việt Nam đã bảo vệ thành công Huy chương Đồng.

Ngoài ra, Tiểu đội Công binh xung kích của Việt Nam cũng được nhận danh hiệu “Tiểu đội Công binh xung kích xuất sắc nhất cuộc thi”.

Army Games là hội thao quân sự thường niên do Nga tổ chức, diễn ra tại thao trường của nhiều quốc gia với hàng loạt nội dung kiểm tra năng lực tác chiến và khả năng vận hành khí tài hiện đại của binh sĩ các nước. Sự kiện năm nay diễn ra ngày 23/8-5/9 với sự tham gia của 130 đội từ nhiều quốc gia.

Army Games là dịp để quân đội các nước tham gia tranh tài thể hiện khả năng huấn luyện, chiến đấu, đồng thời giao lưu, tăng cường học hỏi, hiểu biết lẫn nhau. Năm nay là lần thứ 3 Việt Nam cử đội tuyển tham gia Army Games do Nga tổ chức ở các nội dung: “Xe tăng hành tiến "Tank biathlon”, “Pháo thủ giỏi”, “Bạn trung thành-Huấn luyện chó nghiệp vụ”, “Khu vực khẩn cấp”, “Tự tin đón tiếp”, “Bầu trời quang đãng”, “Lộ trình an toàn”, “Tiếp sức quân y”, “Bếp dã chiến”.

Tại Army Games 2019, thành tích cao nhất Đoàn Việt Nam đạt được là Huy chương Bạc nội dung Xe tăng hành tiến.

