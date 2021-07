Sự kết hợp hoàn hảo giữa UAV và tàu ngầm trong tương lai

Văn phòng Chương trình Kiểm soát Vũ khí và Hoạt động Tàu ngầm của Bộ Tư lệnh Hệ thống Hải quân Mỹ mới đây đã yêu cầu ngành công nghiệp quân sự Mỹ cung cấp đầu vào cho "Hệ thống Máy bay Không Người lái Phóng từ Tàu ngầm (SLUAS)" đang được phát triển. Vậy hiệu suất tuyệt vời của UAV phóng từ tàu ngầm là gì? Và tại sao nó có thể nổi bật trong số rất nhiều khái niệm vũ khí mới?

Mô hình phương thức phóng UAV từ tàu ngầm. Nguồn: people.com.cn.

Hình dạng, hiệu suất của máy bay không người lái phóng từ tàu ngầm

Phạm vi tìm kiếm rộng. UAV phóng từ tàu ngầm được phóng từ thiết bị phóng của hệ thống tín hiệu (SSE) của tàu ngầm, sau đó hệ thống máy bay không người lái chạy bằng pin (UAS) sẽ bung cánh và đi vào trạng thái thực hiện nhiệm vụ trong ít nhất một giờ. "Khoảng cách bay" một giờ của UAS vượt xa những gì có thể nhìn thấy bằng kính tiềm vọng dưới nước và hệ thống phát hiện tàu ngầm.

Tương tác thông tin mạnh mẽ. UAS có thể được kết nối với tàu ngầm hoặc với một đơn vị khác, được trang bị camera quan sát ban ngày và ban đêm để cho phép tàu ngầm thực hiện giám sát ngoài đường chân trời. UAS này sẽ là “đôi mắt” của tàu ngầm, trong khi hệ thống sonar của tàu ngầm khó có thể xác định tàu mục tiêu từ một tập hợp các tín hiệu thu thập được, thì UAS có thể dễ dàng xác định và đưa ra thông tin trạng thái và vị trí chính xác của mục tiêu, từ đó mở rộng đáng kể "trường nhìn" của tàu ngầm trong các cuộc tấn công trên biển và dưới biển.

Hiệu suất an toàn đáng tin cậy. UAS có khả năng hoạt động trong môi trường được kiểm soát phát xạ mà không cần liên kết liên lạc vô tuyến liên tục. Đồng thời, UAS có liên kết dữ liệu được mã hóa với cường độ mã hóa ít nhất 256-bit. Khi liên kết dữ liệu bị gián đoạn do nhiễu hoặc các lý do, UAS vẫn có thể hoạt động tự động.

Hệ thống UAS sẽ “tái tạo lại” chiến trường biển

Bù đắp những thiếu sót của tàu ngầm và mở rộng mô hình chiến đấu. Các UAS với kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ và khả năng tàng hình tốt không chỉ có thể thực hiện hoàn hỏa các loại nhiệm vụ khác nhau mà còn có thể dễ dàng mang theo trên các phương tiện chiến đấu như máy bay chiến đấu có người lái, tàu nổi và tàu ngầm để phát huy hiệu quả chiến đấu.

Như chúng ta đã biết, tàu ngầm, đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân, có ưu điểm là thời gian hành trình dưới nước dài, khả năng tàng hình tốt, khả năng cơ động vượt trội, khả năng tấn công mạnh, được trang bị nhiều loại vũ khí.

Việc trang bị thêm UAS cho các tàu ngầm loại này như “hổ mọc thêm cánh”, sẽ tăng cường đáng kể khả năng thu nhận và nhận thức chiến trường theo thời gian thực và mở rộng phạm vi thu thập thông tin tình báo, đưa ra những phán đoán và đánh giá chính xác về tình hình chiến trường, làm gia tăng khả năng cơ động, tốc độ tấn công và hiệu quả chiến đấu. Có thể nói, sự kết hợp hoàn hảo này sẽ làm thay đổi “phong cách” tác chiến của tàu ngầm trong tương lai.

Trang bị máy bay không người lái cho tàu ngầm là một yêu cầu cấp thiết trong chiến tranh hải quân hiện đại. Nó có thể giải quyết nhiều điểm mấu chốt như tàu ngầm không có khả năng cung cấp chỉ thị mục tiêu cho tên lửa hành trình tầm xa phóng từ tàu ngầm, không có khả năng cảm nhận chính xác môi trường chiến trường. Các UAS có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu tác chiến của tàu ngầm tại các trận hải chiến công nghệ cao trong tương lai.

UAV phóng từ tàu ngầm sẽ mở rộng đáng kể phạm vi, mục tiêu tác chiến của tàu ngầm. Nguồn: people.com.cn.

Vũ khí của sự chiến thắng với tiềm năng vô hạn

Trong khuôn khổ tác chiến với chủ lực là tàu ngầm như hiện nay, việc tăng cường khả năng tác chiến của tàu ngầm bằng các UAS sẽ bù đắp đáng kể những khiếm khuyết của tàu ngầm trong tác chiến thông tin và không chiến. Đầu tiên, nó cung cấp sự đảm bảo thông tin cho các cuộc tấn công từ xa.

Trong Chiến tranh Vùng Vịnh và Chiến tranh Iraq, các cuộc tấn công bằng tên lửa của tàu ngầm Hải quân Mỹ được thực hiện trên cơ sở giành ưu thế trên không và trên biển. Trong thời chiến, nếu không có ưu thế trên không hoặc trên biển và không thể thu thập thông tin mục tiêu bằng các phương tiện khác, tàu ngầm sẽ không thể cơ động ra ngoài vùng biển do đối phương kiểm soát để đưa ra các đòn tấn công “trí mạng”.

Việc được trang bị thêm UAS sẽ khiến tàu ngầm có thể nắm được tình hình chiến trường hoặc thông tin mục tiêu chính xác và nâng cao hiệu quả trong các đòn đánh tầm xa, thậm chí UAS có thể gây nhiễu điện tử áp sát đối phương.

Thứ hai, sơ bộ hình thành năng lực tác chiến đối không của tàu ngầm. Sau khi tàu ngầm mang theo UAV, khả năng trinh sát, tìm kiếm và tấn công trên không sẽ có một bước nhảy vọt về chất.

UAV phóng từ tàu ngầm có thể phát hiện máy bay chống ngầm ở khoảng cách xa, kéo dài thời gian lẩn tránh và chuẩn bị chiến đấu của tàu ngầm, đồng thời có thể dẫn đường cho tàu ngầm phóng tên lửa đất đối không để tấn công. UAV phóng từ tàu ngầm cũng có thể tấn công trực diện máy bay chống ngầm của đối phương nhờ ưu điểm cơ động và linh hoạt.

Trong các cuộc chiến tranh tương lai, khi sự phát triển của công nghệ UAV tạo ra những bước đột phá hơn nữa trong trinh sát, liên lạc, điều khiển tự động, phối hợp tác chiến... thì việc sử dụng UAV trên quy mô lớn để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tấn công và hỗ trợ là một xu hướng tất yếu.

Chiến thuật “bầy đàn” sẽ là phương pháp chính để các UAV trên tàu mặt nước hay tàu ngầm trực tiếp thực hiện không chiến và tấn công trên biển (mặt đất). Thực tiễn chiến tranh đã chỉ ra rằng, trang bị, lực lượng và chiến thuật thích ứng với đặc điểm của chiến tranh đóng một vai trò quan trọng trong giành thắng lợi.

Do đó, trong tác chiến hải quân hiện đại, việc kết hợp tàu ngầm với UAV có khả năng tác chiến nhanh là sự kết hợp điển hình giữa ánh sáng và bóng tối, tốc độ nhanh và tốc độ chậm, và là phương pháp kết hợp tốt nhất trong những điều kiện hạn chế, có thể trở thành cốt lõi trong các hoạt động đột kích của lực lượng hải quân tương lai.

Có thể kết luận rằng, UAV phóng từ tàu ngầm là sự kết hợp mới của các hoạt động chiến đấu trên không, trên mặt nước và dưới nước. UAV phóng từ tàu ngầm sẽ là một ý tưởng mới để đột phá hệ thống tác chiến hiện có, và nó chắc chắn sẽ có tác động sâu sắc đến chiến tranh hải quân được thông tin hóa trong tương lai.

Những kiểu sơn độc lạ của ‘chim cắt bóng đêm’ F-117 Không nhiều người biết rằng, trước khi “Night hawk” F-117 huyền thoại Mỹ được phủ lớp sơn màu đen “thần thánh” thì đã có nhiều ý tưởng độc lạ được đưa ra.

Đức Trí (lược dịch)